Выбор рабочих перчаток

Сегодня производители предлагают рабочие перчатки в огромном разнообразии. Их изготавливают из различных материалов. Эти предметы одежды отличаются внешним видом и имеют разное назначение. Поэтому выбрать рабочие перчатки в Одессе и других городах абсолютно несложно, если основываться на целях их использования.
Наибольшим спросом пользуются х/б перчатки, на которых нанесено точечное ПВХ покрытие. Для повышения эластичности в состав используемого материала добавляют небольшое колиичество полиэстера. Это также увеличивает прочность изделий и срок службы. Такие перчатки очень удобны, если приходится работать со скользкими материалами. Их часто используют строители, грузчики, дворники. Также незаменимы они и в домашнем обиходе, к примеру, при работе на приусадебном участке.
Кроме того можно приобрести другие виды рабочих перчаток:
- Для защиты от агрессивного воздействия различных веществ. Это прорезиненные изделия подходят для использования ремонтниками, автомалярами, лаборантами.
- Для защиты от высоких и низких температур. В первом случае изделия изготавливаются из огнестойких материалов, а во втором в их используются специальные прокладки.
- Для работы с электричеством. В этом случае при изготовлении изделий используется диэлектрическое покрытие.
Сегодня популярностью пользуются:
- Латексные перчатки. Они позволяет исключить негативное воздействие химикатов, поэтому часто используются работниками химической промышленности.
- Нитриловые перчатки. Они могут защитить от легких механических повреждений и противостоят воздействию химических веществ.
При выборе перчаток следует, прежде всего, учитывать их назначение. Кроме того важно обращать внимание на размер. Они должны комфортно садиться на кисть и не ограничивать движения пальцев. Но при этом изделия не должны соскальзывать с руки во время проведения рабочих операций.
Приобретать рабочие перчатки лучше в специализированных магазинах. В них реализуют исключительно высококачественную сертифицированную продукцию, которая соответствует существующим международным стандартам.