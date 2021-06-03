Выбор рабочих перчаток
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Выбор рабочих перчаток

1:50:096/3/2021Фото: svan.com.ua
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Рабочие перчатки – важный предмет рабочей формы.

рабочие перчатки
Рабочие перчатки – важный предмет рабочей формы.

Сегодня производители предлагают рабочие перчатки в огромном разнообразии. Их изготавливают из различных материалов. Эти предметы одежды отличаются внешним видом и имеют разное назначение. Поэтому выбрать рабочие перчатки в Одессе и других городах абсолютно несложно, если основываться на целях их использования.

Наибольшим спросом пользуются х/б перчатки, на которых нанесено точечное ПВХ покрытие. Для повышения эластичности в состав используемого материала добавляют небольшое колиичество полиэстера. Это также увеличивает прочность изделий и срок службы. Такие перчатки очень удобны, если приходится работать со скользкими материалами. Их часто используют строители, грузчики, дворники. Также незаменимы они и в домашнем обиходе, к примеру, при работе на приусадебном участке.

Кроме того можно приобрести другие виды рабочих перчаток:


  • Для защиты от агрессивного воздействия различных веществ. Это прорезиненные изделия подходят для использования ремонтниками, автомалярами, лаборантами.
  • Для защиты от высоких и низких температур. В первом случае изделия изготавливаются из огнестойких материалов, а во втором в их используются специальные прокладки.
  • Для работы с электричеством. В этом случае при изготовлении изделий используется диэлектрическое покрытие.

Сегодня популярностью пользуются:

  • Латексные перчатки. Они позволяет исключить негативное воздействие химикатов, поэтому часто используются работниками химической промышленности.
  • Нитриловые перчатки. Они могут защитить от легких механических повреждений и противостоят воздействию химических веществ.

При выборе перчаток следует, прежде всего, учитывать их назначение. Кроме того важно обращать внимание на размер. Они должны комфортно садиться на кисть и не ограничивать движения пальцев. Но при этом изделия не должны соскальзывать с руки во время проведения рабочих операций.

Приобретать рабочие перчатки лучше в специализированных магазинах. В них реализуют исключительно высококачественную сертифицированную продукцию, которая соответствует существующим международным стандартам.

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рабочие перчатки
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