Замдиректора КБУ Бердска Александра Алексеенко уволил новый руководитель Анатолий Пронюшкин

Из муниципального Комбината бытовых услуг 2 июня уволился последний заместитель директора из предыдущей команды управленцев. Александр Алексеенко, теперь уже бывший замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам, написал заявление об увольнение по собственному желанию. Новый директор Комбината Анатолий Пронюшкин его подписал. Как выразился Алексеенко, уход из предприятия является "обоюдным решением".
- Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше... У нового руководителя свой взгляд на производственные процессы. И в этих процессах он не видит моей должности и меня как штатную единицу. Поэтому я написал заявление, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" в четверг Александр Алексеевич.
Он признался, что он не держался за эту работу - очень тяжелую и очень ответственную.
- Проблем с трудоустройством у меня нет априори, - считает Алексеенко, отметив, что уже рассматривает несколько предложений работы в Новосибирске. Кстати, живет он в Толмачево и оттуда ездил на работу в Бердск в течение последних трех лет.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", сейчас в крупнейшем бердском коммунальном предприятии только один заместитель директора - Виктор Ребиков. Технического директора Ирину Корниевскую перевели на должность главного инженера, а Татьяну Неделько - в абонентский отдел.
Насколько окажутся эффективными управленческие и кадровые решения нового директора КБУ, покажет осень, считает Алексеенко. Когда придет Ростехнадзор и будет проверять готовность сетей и котельных к новому отопительному сезону. Экс-замдиректора Комбината уверен, что кредиторские и дебиторские долги не являются показателем работы предприятия. По его мнению, нужно судить по количеству коммунальных аварий и метражу проложенных новых труб.
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