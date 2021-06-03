Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах
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Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах

3:20:086/3/2021Фото: pixabay
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Ежегодно в этот день проводится Пушкинский день в России, а во всем мире празднуется Международный день русского языка, учрежденный ООН. Вы только вдумайтесь - русским языком на нашей планете владеют 250 миллионов человек!

памятник
Александр Сергеевич Пушкин внес неоценимый вклад в русскую культуру

6 июня, в день рождения А.С.Пушкина, отмечается особая дата - Пушкинский день в России. Благодаря вкладу именно этого поэта-классика мы пользуемся сегодня современным русским языком.

Ежегодно в этот день проводится Пушкинский день в России, а во всем мире празднуется Международный день русского языка, учрежденный ООН. Вы только вдумайтесь - русским языком на нашей планете владеют 250 миллионов человек!

Литературное наследие, которое оставил нам этот великий поэт, очень огромно. Благодаря именно ему появился современный литературный русский язык, которым все мы пользуемся. Его произведения читаются практически во всех уголках мира. Как бы ни был сложен к переводу его слог, но издания со стихотворениями Александра Сергеевича можно найти в любой стране, переведенные на многие языки мира.

С его сказками мы знакомимся с самого раннего детства, а его стихи начинаем учить с самого первого класса. Наверное нет человека в России, который бы наизусть не помнил ни одного стихотворения поэта.

В этот день проводятся литературные чтения и выступления чтецов, культурные мероприятия и программы.

Поскольку наравне с Пушкинским днем в России во всем мире отмечается день русского языка, то и за границей проводятся аналогичные мероприятия. В этот день традиционно в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН проводятся творческие мероприятия, направленные на ознакомление с культурой русского языка, а также на обеспечение равноправия для всех языков мира.

В вузах США часто  в этот день проводятся тематические образовательные семинары, на радиоканале для русскоязычных американцев "Надежда" зачитывают самые известные произведения поэта.

Во Франции в сквере поэтов у памятника Пушкину тоже собираются любители его творчества и устраивают разные представления по мотивам его произведений.

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поэтпраздникиПушкинский денькультура России
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