"Пандемии уже нет?": Принимает ли ковидный госпиталь Бердска пациентов с коронавирусом 3 июня 2021, стало известно
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"Пандемии уже нет?": Принимает ли ковидный госпиталь Бердска пациентов с коронавирусом 3 июня 2021, стало известно

6:03:126/3/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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В мире появилась болезнь "черная плесень" из-за которой удаляют глаза. Пришла ли данная болезнь на смену коронавирусу или ковид еще не исчез?

Ковидный госпиталь на ул. Попова в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Снижение заболеваемости коронавирусом расслабило многих россиян. Опустевшие из-за пандемии обеденные залы и помещения кинотеатров вновь работают. Люди стали все чаще и чаще собираться компаниями. Боязнь заразиться отошла на второй план. Действительно ли коронавируса уже нет и поступают ли пациенты в красную зону ковидного госпиталя Бердска, стало известно.

Как выяснилось, на 3 июня под медицинским наблюдением находятся 63 жителя города. За прошедшие сутки взято 207 тестов на коронавирус. Как гласит статистика, за последние сутки в Бердске выявлено 2 новых пациента с положительным COVID-19. О том, работает ли ковидный госпиталь Бердска, узнал в четверг "Курьер. Среда. Бердск".

- Прием пациентов есть. Он по живой очереди. Терапевт принимает с простудой и заболеваниями с утра до 18:00. Если есть симптомы коронавируса, то дают направление на мазок. В красной зоне медики до 17:00-18:00 работают, - заявил сотрудник Call-центра 3 июня.

Напомним, что помимо коронавируса, в мире появилась еще одна болезнь именуемая, как "черная плесень". Данным заболеванием болеют чаще те люди, которые перенесли COVID-19. Многим жителям Индии, которые заразились "черной плесенью" медики вынуждены были удалить один или оба глаза.

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