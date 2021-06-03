Поминальные обеды в Бердске

Поминальный обед устраивают непосредственно после похорон, затем на девятый день и на сороковой, а также через год со дня смерти. В семье потом как правило отмечают день рождения и именины умершего, собираются на годовщины его кончины.
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Как проводится поминальный обед
В этот день до трапезы или после принято посещать место захоронения усопшего. К могиле приносят свежие или искусственные цветы, венки. Часто сажают многолетние кустарники. Цветущие растения символизируют вечную жизнь.
В особые дни для поминовения, родительские субботы, которых в году несколько, проводят уборку близлежащей земли, собирают мусор, по необходимости обновляют краску на оградке, крест. Бывает, что в связи, например, с переездом у родственников не получается регулярно бывать на кладбище в другом городе.
Порой у близких нет возможности навести порядок на могиле по состоянию здоровья. Сегодня существуют фирмы, готовые за плату взять на себя весь комплекс работ по уходу за захоронениями. Такие компании могут обеспечить присмотр, достойное состояние могил.
Если усопший исповедовал православие, на третий день после кончины проводят отпевание – как правило в храме, но возможно отпевание на дому или на кладбище. Все молящиеся держат в руках зажженные свечи, которые в определённый момент гасятся, символизируя окончание земного пути. Поминальные свечи в церкви ставят на специальном прямоугольном столике. Поминальному обеду по православному обряду предшествует литий – чин панихиды. Если провести его не получается, обязательно читают молитвы. Это не является правилом, но на поминках нередко оставляют за столом пустое место, рядом с которым ставят портрет, фотографию усопшего.
Меню поминальной трапезы
Поминки по выбору близких покойного могут проводится в узком кругу семьи, но нередко родственники приглашают друзей, соседей, коллег усопшего, всех, кто близко знал его при жизни. Не всегда удобно проводить поминальный обед дома, особенно если желающих помянуть покойного много. Столовые и кафе сейчас предлагают помощь в организации поминального обеда на разный бюджет с соблюдением всех традиций.
Начинается поминальный обед обязательно с кутьи. Это зерновая каша с изюмом и мёдом, перед трапезой освященная в церкви. Также на поминках на столе непременно присутствуют блины и кисель. На первое предлагается суп. На второе – макароны или каша, курица, котлета, холодец. Заведения общепита всегда могут добавить или убрать что-то из меню по индивидуальному желанию конкретной семьи.
Поминки по выбору близких покойного могут проводится в узком кругу семьи, но нередко родственники приглашают друзей, соседей, коллег усопшего, всех, кто близко знал его при жизни. Не всегда удобно проводить поминальный обед дома, особенно если желающих помянуть покойного много. Столовые и кафе сейчас предлагают помощь в организации поминального обеда на разный бюджет с соблюдением всех традиций.
Начинается поминальный обед обязательно с кутьи. Это зерновая каша с изюмом и мёдом, перед трапезой освященная в церкви. Также на поминках на столе непременно присутствуют блины и кисель. На первое предлагается суп. На второе – макароны или каша, курица, котлета, холодец. Заведения общепита всегда могут добавить или убрать что-то из меню по индивидуальному желанию конкретной семьи.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com