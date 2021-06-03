Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
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Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

9:02:406/3/2021Фото: Wikimedia Commons
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В суде прослушали песни рэпера и решили, что они содержат запрещенный контент. Лига безопасности интернета проверила слова.

Алишер Валеев будет обжаловать решение суда, по которому ему назначен крупный штраф

3 июня Зюзинским судом Москвы было принято решение о наложении штрафа на Алишера Валеева (Моргенштерна) за то, что в его песнях звучит пропаганда наркотиков. Пресс-служба суда передала сообщение о принятом решении.

"Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей".

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Дело Моргенштерна рассматривалось в его присутствии, но без прессы, потому что санитарные ограничения продолжают действовать.

В судебном заседании были прослушаны песни, которые и стали поводом для разбирательств. Представители защиты сообщили, что будут подавать апелляцию.

"Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом, - рассказал адвокат. - Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера и сделать процесс открытым, допустив СМИ. Будем обжаловать".

По словам рэпера, его осудили за строчки, которых он не пел, а песни никто даже не заблокировал.

Поводом для разбирательства стали клипы "Розовое вино - 2" и Family. После заявления Лиги безопасного интернета о пропаганде Моргенштерном наркотиков в детской среде, была проведена проверка текстов данных песен, пишет ТАСС.

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