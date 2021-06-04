Как правильно отмечать Курбан-байрам?
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Как правильно отмечать Курбан-байрам?

3:00:076/4/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Пророк Ибрахим увидел во сне Джабраила – небесного посланника Аллаха. Тот повелел Ибрахиму принести своего сына Исмаила в жертву, чтобы делом доказать преданность.

По дороге в мечеть верующие повторяют про себя такбир – славословие Аллаху
Сюжет: Обряды мусульман
Как правильно отмечать Курбан-байрам?

Как правильно отмечать Курбан-байрам?Кто такой Аллах?Ещё 59 новости

Курбан-байрам – важное событие для мусульман. Он также известен под названием Ид аль-Адха, что в переводе с арабского означает праздник жертвоприношения. Его отмечают на 71-й день, считая от разговения на Ураза-байрам.

Дата Курбан-байрама ежегодно меняется, она зависит от месяца Зуль-хиджа. Его десятый день является первым после посещения мусульманами Мекки в рамках Хаджа. Кубран-байрам в 2021 году случится 20 июля. Это будет официальный выходной в российских регионах, где широко распространена религия ислам. В полностью мусульманских странах Курбан-байрам отмечают от 3-х до 14-ти дней.

Религиозное событие
Праздник жертвоприношения совершается в память о событии, изложенном в Коране. Пророк Ибрахим увидел во сне Джабраила – небесного посланника Аллаха. Тот повелел Ибрахиму принести своего сына Исмаила в жертву, чтобы делом доказать преданность.

Ибрахим и Исмаил были опечалены, но не посмели ослушаться Аллаха, поэтому отправились в долину Мина для жертвоприношения. Сейчас на этом месте стоит священный город Мекка.

В момент кульминации Аллах остановил нож Ибрахима, а для жертвы неподалёку нашёлся барашек. В благодарность за преданность Аллах даровал Ибрахиму второго сына – Исхака.

Под мусульманским именем Ибрахим понимается также иудейский Авраам – общий предок евреев и исламских народов.

Ход праздника
Накануне Кубран-байрама стоит день Арафат – время моления паломников на одноимённой горе. Мусульмане, которые не совершают Хадж, соблюдают строгий пост: отказываются от еды с рассвета до заката. Для 2021 года этот пост приходится на 19 июля. Считается, что и добродетели, и злодеяния, совершенные в дату Арафат, во много раз умножатся на суде Аллаха.
В Курбан-байрам верующие перед рассветом совершают гусль – традиционное омовение. Затем натираются благовониями и надевают свежую нарядную одежду. До посещения мечети есть и пить нельзя.

По дороге в мечеть верующие повторяют про себя такбир – славословие Аллаху. Достигнув мечети, верующие молятся, а затем возвращаются для трапезы.

Днём мусульмане посещают хутбу – специальную проповедь, которую мулла читает в специально отведённом месте под названием намазгах. Там славят Аллаха и рассказывают о значении и правилах жертвоприношения или курбана.
Мусульманские семьи приносят жертву, руководствуясь словами пророка Муххамеда. Тот завещал умерщвлять животное безболезненно.

В качестве жертвы приводят хороших молодых баранов, реже – быков или верблюдов. Муххамед запретил использовать увечных, больных и слабых животных. Жертву кладут на землю головой к Мекке и совершают молитву.

Жертвенное мясо делят на три части – своей семье, небогатым родственникам и нищим.

Во второй половине дня у мусульман принято ходить в гости с угощением, приветствуя друг друга словами «Ид мубарак!», что означает благословенный праздник.

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