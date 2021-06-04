Блеск и нищета БДО: Кто и как живет в районе Бердского санатория - уникальный репортаж
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Блеск и нищета БДО: Кто и как живет в районе Бердского санатория - уникальный репортаж

11:12:036/4/2021,Маргарита Мартынова
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Гуляя по территории «Борвихи», я всё время думала о том, что так мог бы выглядеть весь город Бердск. Такие же пешеходные дорожки с красивой плиткой, газоны пострижены не «налысо» и не полосами, а ровно, посажены красивые кусты и деревья.

Идет укрепление берегов в "Борвихе"

Район Бердского санатория сейчас в городе называется БДО. Куда едешь на пляж? - в БДО. Где купил квартиру? - В БДО. И всем понятно. Бердский дом отдыха - Бердский санаторий давно не существует, но улица носит имя Бердский санаторий, а район — БДО. Сюда многие горожане приезжают на пляж с детьми, потому что глубина на пляже небольшая, море прогревается лучше, потому что не страшно отпускать детей — до глубины идти далеко. Местная бердская Анапа. Сюда приезжают отдохнуть на Обское море из Кузбасса, из Томска, из Красноярска — машин с номерами различных регионов Сибири очень много. Два отеля расположены в этом районе - «Борвиха» и «Крона».

Как оказалось, кроме отдыхающих, в этом районе живет много людей. Круглый год. Связывает район БДО с городом маршрутка №13 и старинный маршрут - автобус «тройка». Маршрутки ходят часто, особенно летом, но как грустно говорят местные вечером домой, особенно весной-зимой-осенью, то есть 9 месяцев в году, можно добраться только на такси.

- У меня внук ходит пешком с ДК из центра, он учится в Новосибирске, едет утром рано, возвращается поздно, пока молодой — ничего, - рассказывает бабушка, отдыхающая с палками для скандинавской ходьбы, присевшая отдохнуть на лавочку возле дома.

- Здесь замечательная природа, воздух какой — сосны, море! Очень дорогой магазин, цены страшные. Мы никто туда не ходим. Дети привозят продукты бывает, внуки,- поддерживает разговор о жизни в районе БДО соседка.
- Я сама езжу на автобусе за продуктами в город, в магазин «Ярче», вот бы здесь его открыли. Автобус ходит каждый час, выхожу по расписанию, не трудно пока. Здесь квартиры дешевле, чем в городе, бюджетный вариант. Вот у нас в доме много пенсионеров, кто-то приехал ближе к детям из других городов, кто-то продал квартиру и разъехался с детьми, разные судьбы,- поделилась третья собеседница.

Конечная остановка маршрутки №13 прямо на площади перед магазином «Ясная поляна». Когда-то тут была столовая Бердского санатория. С террасы супермаркета открывается вид на высокий темно-зеленый забор и чудесную территорию за ним. Что это за удивительная земля с изумрудными газонами, террасой с шезлонгами и зонтами, с красивыми девушками в купальниках? Внизу пропускной пункт, симпатичный мужчина в форме.
- Территория охраняется? Можно пройти посмотреть и погулять туда? Ну если просто погулять, то нельзя. А если вы идете в бассейн, то тогда можно.
- Я иду в бассейн.

Охрана доброжелательно разрешает проследовать через КПП. Гуляя по территории «Борвихи», я всё время думала о том, что так мог бы выглядеть весь город Бердск. Такие же пешеходные дорожки с красивой плиткой, газоны пострижены не «налысо» и не полосами, а ровно, посажены красивые кусты и деревья. Парни играют в пляжный волейбол, по дорожкам дети едут на прокатных велосипедах. Бассейн, конечно, это роскошь для города. Но в остальном: всё очень недорого и вполне может быть в бердском парке и на бердских улицах. Такие же люди здесь, возможно большинство жители Бердска. Знаете, чего не хватает в этом парке — собак. Здесь никто не выгуливает своих собак! Красивые здания, но ничего особенного, всё просто и со вкусом. И что окончательно удивило меня, - здесь идут работы по укреплению берега, судя по всему будет набережная. Немного «напугаю» ценами за посещение бассейна: провести весь будний день на «берегу» стоит 1500 рублей, в выходной — 2000.

За забором раскинулся довольно большой район жилых домов. Здесь трех- и четырехэтажки. Женщины поливают газоны. Из подъезда выходит красавец кот и симпатичная блондинка. Кот, не обращая внимания на отъезжающую машину, переходит дорогу. Водитель пропускает кота.
- Какой у вас котище! Как зовут кисоньку?
- Клавдий, - отвечает девушка.

У кота с таким именем обязательно должна быть необычная судьба. И хозяйка Жанна рассказывает интересную историю Клавдия.
- Он у нас отец-одиночка. Клавдий любит гулять на улице. И вот однажды он притащил котенка, нес его прямо как мышь за шкирку. Мы думали, что он его принял за добычу и придушил. А кот дотащил котенка до своей миски и бросил прямо в середину. Котенок голодный, начал вертеться и со всех сторон есть. Так смешно. А потом его кот взял за шиворот и отнес в лоток - показал. Мы так удивились — воспитал сразу. Так котенок у нас и вырос, теперь он большой черный кот по имени Турист,- рассказала Жанна.

Клавдий поточил когти о березу и лег под деревом в тенек, слушает про себя. А женщины, поливающие газоны, похвалили свою управляющую компанию «Ясная поляна» за заботу, за купленные шланги с распылителем для полива клумб, и прекрасное обслуживание, поругали супермаркет «Ясная поляна» за дороговизну, рассказали, что лучше природы и места для прогулок не найти, чем этот район.

- Нормальные цены. Чуть дороже, но зато есть редкие продукты. Я, например, везде искала черный рис. И нашла, вы думаете, где? Здесь, в «Ясной поляне»!- заступилась за свой магазин одна из жительниц района.
- Дорого всё. Есть конечно богатые, они тележки вывозят, но мы сюда не ходим. Продукты тащим из центра. Автобусы к нам вечером не ходят, надо как-то решать городу нашу продовольственную и транспортную проблему, - возразила вторая.
Пожаловались местные, что гулять в «Борвиху» их не пускают, прогоняют. А вот в «Кроне» доброжелательные люди, пускают даже в туалет.
- Территория «Кроны» для всех людей, а в «Борвиху» только молодых и красивых девушек пускают, чтоб они у бассейна привлекали мужчин, а пенсионеров гонят,- обидели видно местных дам охранники «Борвихи».

Дорога до жилого квартала разбита, дыры большие, но джипы пробираются домой с завидным оптимизмом.
- Наверное, надо уже самим браться за дорогу, город про нас забыл, а машины страдают,- отвечает водитель красивой машины на вопрос: как вам дорога?
Нет тротуаров, пройти можно только по пыльной обочине, во время дождя тут скорее всего грязь. Самое светлое впечатление оставило море- спокойное и светло-голубое, раскинувшееся до горизонта. Ну и, конечно, скатывающееся в волны заходящее солнце.

Конечная остановка маршрутки №13 Ясная поляна

В "Ясной поляне" есть "желтые " скидочные ценники, но цены гораздо выше, чем в центре города

За забором - красивая жизнь - шезлонги, коктейли, бассейн

Солярий на крыше

Такие дорожки могли бы быть тротуарами и в городе

Газоны в "Борвихе" и знаменитая белочка - героиня многих фотографий в соцсетях бердчан

Так мог бы выглядеть здание кинотеатра или театра в Бердске и плитка на площади перед ним

Супермаркет Ясная поляна, боулинг и пивной ресторан - центр района

Детский игровой комплекс из пластика, безопасный для детей и красивый

Забор делит территорию Бердского санатория на две части

Жилой дом, бывший корпус санатория и детская площадка

Парадный подъезд жилого дома

Палисадники огорожены возле жилых домов, у некоторых жильцов там огородики

Говорят, что многие жильцы здесь купили квартиру вместо дачи для отдыха

Бывший клуб Бердского санатория

Кот Клавдий, спасший и вырастивший котенка по имени Турист, прекрасно маскируется на газоне

УК "Ясная поляна" по отзывам жителей - "святая"- везде порядок и есть даже контейнер для пластиковых бутылок

Остались тут и дома. Многие похожи на дворцы, но продают вот такой маленький

Дороги тут нет, впрочем этим в Бердске не удивить

Это вход на городской пляж - пока выглядит ужасно

Пляж в "Кроне" доступен для всех, здесь чисто и красиво, даже есть туалет

Так выглядит вход на пляж в "Кроне"

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