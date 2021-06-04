"Школу закончил и из дома убежал": Отец-одиночка днем и ночью разыскивает без вести пропавшего 15-летнего Мишу Костромина из поселка Веги Бердска

Михаил Костромин из поселка Веги Бердска вновь сбежал из дома. С 15 мая местонахождение 15-летнего подростка неизвестно.
Напомним, что Михаил сбегал из дома и ранее. По сообщениям отца, мальчик при нахождении рассказывает такие смышленные истории, что ему все верят. Но они оказываются неправдой. В одну из таких чуть не поверили сотрудники, занимающиеся поисками на Речном вокзале Новосибирска в 2020 году.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" отец Михаила Сергей Костромин, на 4 июня ребенок так и не найден.
- Произошло, как обычно. Пошел гулять и не вернулся. Вы думаете, что он увидит публикацию в СМИ и вернется домой? - этого не будет. Я на это не рассчитываю. Он совсем к другой жизни стремится. Ему нужна воля, свобода, чтобы он сам делал все, что хочет. Он стал взрослым и самостоятельным. Думает, что самый умный и все знает. Школу закончил и из дома убежал. Да, звонил я ему. Все, что мог предпринял. Я так думаю, что он где-то у знакомых или на даче где-то обитает,- высказался отец 15-летнего пропавшего подростка Сергей Костромин.
Отметим, что всего у Сергея Костромина четверо сыновей. Самому старшему - Юрию 34 года. Родитель предполагал, что стремление к побегу у Миши от мамы. Мать мальчика тоже периодически пропадала. Отец испробовал разные подходы к воспитанию сына. В настоящее время поисками подростка занимается полиция.
Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефону 8903-934-20-51 или 112.
Ориентировка
Внешность: рост 160 см, худощавое телосложение, серые глаза, волосы прямые, русые, короткая стрижка.
Был одет: синяя спортивная кофта, черная ветровка, синие джинсы, черные кроссовки, футболка синего цвета.