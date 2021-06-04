Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи
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Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи

12:01:176/4/2021Фото: instagram.com/d_gudkov
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У Гудковых прошли обыски, а позднее в отношении Дмитрия и его отца возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Дмитрий Гудков был допрошен полицейскими

Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи. Об этом рассказала жена политика. До этого сообщалось, что Гудкова сегодня могут выпустить из ИВС.

Напомним, у Гудковых прошли обыски, а позднее в отношении Дмитрия и его отца возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Потерпевшей стороной выступает департамент городского имущества. Дело связано с тем, что помещение, где находился Фонд поддержки Гудкова, сдавалось незаконно.

Дмитрия Гудкова допросили полицейские, а потом задержали.

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