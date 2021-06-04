Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи. Об этом рассказала жена политика. До этого сообщалось, что Гудкова сегодня могут выпустить из ИВС.
Напомним, у Гудковых прошли обыски, а позднее в отношении Дмитрия и его отца возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Потерпевшей стороной выступает департамент городского имущества. Дело связано с тем, что помещение, где находился Фонд поддержки Гудкова, сдавалось незаконно.
Дмитрия Гудкова допросили полицейские, а потом задержали.