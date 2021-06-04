ВАДА отметила ежегодный симпозиум из-за коронавируса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило об отмене ежегодного симпозиума в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Пресс-служба отмечает, что агентство сосредоточит внимание на симпозиуме 2022 года, который состоится с 23 по 24 марта в Лозанне.
В 2021 году симпозиум должен был состояться в марте в Швейцарии, но затем его перенесли на 19–20 октября, а позже и вовсе отменили.
— Анализируя ситуацию с пандемией в мире, мы полагаем, что в начале 2022 года ограничения будут значительно слабее. Проведение ежегодного симпозиума в октябре текущего года и еще одного через несколько месяцев — не имеет смысла, — сказал генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.
Напомним, в 2020 году симпозиум ВАДА также не состоялся из-за коронавируса.