Капсулу времени нашли в музее: Уникальный фильм о Бердске в 1970 году покажут 13 июня в ГДК

Совсем скоро у бердчан появится возможность перенестись на полвека назад и увидеть Бердск 70-х годов. Как сообщает музей Бердска, в июне в Городском доме культуры состоятся показы документального фильма «В тысячи адресов», снятого на Бердском радиозаводе в 1971 году и восстановленного в 2021 году отделом кинохроники бердского музея.
Уникальная находка была обнаружена в конце минувшего года. Из десятков бобин с кинопленками, хранящимися в музее истории БРЗ, она единственная была запаяна в полиэтиленовую упаковку с надписью «Капсула времени».
Ветераны БРЗ не раз делились воспоминаниями о «капсуле времени с посланием для потомков», которая когда-то была замурована в стене второго цеха, но после известных исторических перипетий считалась безвозвратно утерянной. Сотрудники музея предполагали, что в капсуле был документ с текстом, а оказалось – фильм!
Огромной удачей стало то, что сохранилась звуковая дорожка и, в отличие от большей части заводской кинохроники, фильм можно не только увидеть, но и услышать.
Его героями стали более 40 работников завода и сотни бердчан, попавших в объектив кинокамеры на демонстрациях, соревнованиях, на отдыхе в пансионате, пионерском лагере, на берегу Обского моря, в детском саду и т.д.
Неразрывная история легендарной «Веги» и города Бердска оживает на экране в сопровождении стихов Евгения Тареева - бердского поэта и редактора заводского радио. Есть предположение, что стихи читает автор, сумевший зарифмовать советскую действительность и производственный процесс. Показ фильма станет прекрасным подарком радиозаводчанам, которые в октябре этого года отметят 75-летие со дня основания БРЗ и всем бердчанам в год 305-летия Бердска.
Сеансы документального фильма «В тысячи адресов»:
13 июня в 12:00 час и 26 июня в 18:00 час.
ГДК (ул.Ленина,31). Вход свободный.
Вопросы по тел.5-33-60.
Прилагаем список героев фильма, возможно среди них есть Ваши имена или имена Ваших родных и друзей – приходите на встречу, с казалось бы, недавним прошлым!
Герои документального фильма:
1. Давыдов Леонид Михайлович – первый директор завода
2. Капустин Николай Семенович – начальник литейного цеха
3. Савинов Иван Дмитриевич- заслуженный ветеран завода, первый директор музея БРЗ.
4. Федорчуков Петр Алексеевич – водитель
5. Бусыгин Степан Гаврилович- первый главный бухгалтер завода
6. Леусский Василий Сидорович- работник отдела рабочего снабжения
7. Кунгурцев Иван Григорьевич – токарь инструментального цеха
8. Киршина Зоя… (Цыганцова Зинаида Афанасьевна)- одна из первых монтажниц(5-04-01)
9. Мальц Николай Мартынович – первый начальник отдела труда и зарплаты
10. Тучков Анатолий Георгиевич – директор завода с 1948 года
11. Молдавер Теодор Иосифович – первый начальник центральной заводской лаборатории
12. Иоффе Лев Александрович – 1-й главный инженер
13. Премыслер Авель Львович – 1-й главный конструктор
14. Гурков Юрий – один из первых регулировщиков
15. Трашков Владимир Тимофеевич - один из первых регулировщиков, затем мастер цеха по сборке трансформаторов
16. Соснин Иван Никифорович - один из первых регулировщиков, затем слесарь СКБ
17. Шкулов Александр Николаевич – директор завода с 1963 г.
18. Мирончикова Людмила Леонтьевна – одна из первых монтажниц
19. Шабалов Иван Иванович – директор завода с 1958 года
20. Арбит Ефим Абрамович – первый заместитель директора по строительству
21. Гришин Юрий Борисович – первый начальник кирпичного цеха завода
22. Марченко Иван Мартынович – слесарь механо-сброчных работ цеха новой техники
23. Марченко Зоя Ильинична – штамповщица цеха № 4
24. Бодров Валерий Никифорович – первый начальник инструментального цеха
25. Лабецкий Владимир Иосифович – начальник тех.бюро, заместитель начальника, затем начальник инструментального цеха
26. Беглов Роман Сергеевич – один из первых контролеров ОТК, затем начальник сборочного цеха динамиков
27. Кривобоков Григорий Петрович– старший мастер, затем начальник литейного цеха пластмасс
28. Рыженков Владимир Алексеевич– один из первых литейщиков пластмасс, затем механик цеха
29. Артеменков - один из первых литейщиков пластмасс
30. Вейлер Юрий Львович – главный инженер специального конструкторского бюро (СКБ)
31. Фокин Анатолий Иванович – заместитель директора по общим вопросам
32. Большаков Николай Александрович – фрезеровщик инструментального цеха
33. Барсуков Николай Романович – заместитель начальника отдела технического контроля (ОТК)
34. Холопов Евгений Сергеевич – секретарь партийного комитета завода
35. Лукьяненко Михаил Федорович – председатель заводского комитета профсоюзов, затем – зам. директора по качеству
36. Хлыбов Михаил Иванович – председатель заводского комитета профсоюзов, затем заместитель директора
37. Чуркин Николай Васильевич – помощник директора завода
38. Сумецкий Илья Михайлович – контролер ОТК
39. Строганов Анатолий …(Николаевич) – фотограф отд. № 97
40. Тареев Евгений Петрович - слесарь цеха № 22
Материалы предоставлены Бердским историко-художественным музеем