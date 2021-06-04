Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать
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Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать

2:20:246/4/2021Фото: pixabay
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Самые насыщенные дни работы на огородах подошли к концу. Практически у всех уже высажена рассада и посеяны морковь и свекла. зеленый лучок радует первыми перьями. Но еще есть, чем заняться.

колорадский жук
Подходит время обработки картофеля от вредителей

Настал тот благоприятный момент, когда можно не опасаться возвратных заморозков. Что то уже, конечно, высажено в теплицы, но и про открытый грунт не следует забывать. овощи, выращенные в открытом грунте дают не такой обильный урожай, как в теплицах и парниках, однако эти плоды являются самыми вкусными и ароматными.

Кроме того, в течение всего лета можно досеивать и выращивать свежую зелень к столу. Например укроп. Главное, не сеять его на участках, которые весь день освещаются солнцем. На солнечном свету укроп становится жёстким.

Итак, впереди выходные. Для каких работ по лунному календарю их можно использовать наиболее благоприятно?

5 июня, суббота

Сегодня положение луны не благоприятно для посадочных и посевных работ, поскольку мало того, что она убывает, она еще и расположилась в неплодородном знаке Овна. Поэтому посвятим день другим работам.

Так, можно сегодня пропалывать грядки и убирать слишком частые всходы. Кстати, прореживая свеклу помните, что ее ростки очень живучие. И то, что вы выдернули - можно посадить на еще одну грядку - они точно приживутся!

Подходит удачное время для первичной обработки картофеля от колорадского жука. Сегодня благоприятно работать с препаратами от вредителей и не только на картошке.

Если у вас есть газон - стригите его сегодня. Он не будет слишком быстро расти и долго порадует вас своим ковриком.

Ненужную поросль  у деревьев сегодня можно благополучно вырезать, убрать старые ветки.

Не работайте с высаженной рассадок - нельзя пасынковать и прищипывать, формировать плети огурцов.

6 июня. воскресенье

Луна попрощалась с овном и перешла в Тельца. Поэтому даже несмотря на то, что она убывает, сегодня можно многое.

Если вы готовили рассаду среднеспелой капусты и поздних ее сортов - сегодня тот самый день, когда ее моно высадить в грунт. Также хорошо сегодня сеять ароматную зелень. Укроп и шпинат, разные листовые салаты.

Если огуречные плети уже подросли, можно сегодня их формировать.

Благоприятно сегодня удобрять почву и подкармливать растения органическим удобрениями. Для них берут навоз, птичий помет и древесную золу.

Клубника и земляника сегодня прекрасно позволяет укоренять свои усы.

Не рекомендовано пересаживать с места на место уже высаженные растения. Пикирование рассады неблагоприятно.

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