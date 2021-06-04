В Бердске опасно открытый колодец закрыли бетонной крышкой после провала в него Nissan Tino на ул. Бердский санаторий

Кража люков с колодцев — беда нашего города. Любители легкого заработка — воры сдают люки в пункты приема металла. Есть полулегальные приемщики, которые не боятся полиции и нарушают закон. А страдают люди. Как писал «Курьер. Среда. Бердск» на улице Бердский санаторий в районе дома №37 в открытый люк провалилось колесо машины Nissan Tino.
- Колесо машины провалилось в открытый люк. Там просто его прикрывала какая-то картонка. Если бы кто-то пошел или ребенок пробежал и наступил на этот картон, то провалился бы и поломал ноги-руки. Кругом жилые дома, многоэтажки, прямо в жилом квартале открытый люк, страшно, - рассказала Ольга.
Сегодня, 4 июня, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришел ответ из администрации Бердска. Силами МУП КБУ колодец оградили и закрыли бетонной крышкой. Крышка в комплекте с данного колодца была украдена. МУП КБУ будет подано заявление в полицию по факту кражи, - сообщается в ответе администрации города.