День Велосипедиста в Бердске перенесли на 6 июня 2021

В связи с погодными условиями празднование Всемирного дня велосипедиста переносится на воскресенье, 6 июня, сообщает пресс-служба мэрии Бердска. Мероприятие состоится в «Метелице» по адресу ул. Ленина, 2Г. Также сообщается, что изменена программа стартов.
Программа:
12:00-13:10 Регистрация
12:45 Парад открытия
13:00 Заезд на беговелах 500м (б/в*)
13:10 Массовый заезд 2км (б/в)
14:30 Открытое Первенство МАУ ФОК “Метелица” среди участников 30+ 20км
Обратите внимание, всем участникам необходимо иметь велокаску. Только при ее наличии будет дан допуск к заездам. Также необходимо соблюдать масочный режим.
При отсутствии страхового полиса на время соревнований, каждый участник подтверждает персональную ответственность за свое здоровье. Лица, не достигшие 18 лет, допускаются к участию с согласия родителей или иных законных представителей.
Источник: ОФКиС Бердска