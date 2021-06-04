Скандал в деревне: Мама под Новосибирском тратит деньги своих семерых детей, а их не кормит и не одевает
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Скандал в деревне: Мама под Новосибирском тратит деньги своих семерых детей, а их не кормит и не одевает

11:07:206/4/2021Фото: pixabay.com
0

А дом, где живут ребятишки, не отвечает санитарным и эпидемиологическим требованиям.

Прокуратура организовала проверку информации социальных сетей в связи нарушением прав детей, проживающих в деревне Тогучинского района

Прокуратура Тогучинского района Новосибирской области инициировала проверку после публикаций в сообществах соцсетей информации о неудовлетворительном воспитании родителем своих несовершеннолетних детей.

Местные жители рассказывали, что в деревне Долгово Тогучинского района мать 7-х детей не занимается их воспитанием, в жилом доме не бывает и детей не кормит. А дом, где живут ребятишки, не отвечает санитарным и эпидемиологическим требованиям.

Также сообщалось, что полученные на детей социальные пособия нерадивая мать тратит по своему усмотрению, при этом органы опеки бездействуют.

- Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную оценку органам опеки, а также законности назначения, выплат и использования женщиной пособий на своих детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура сегодня, 4 июня.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
опекамногодетнаяродительские обязанности
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему опека бездействует?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Из-за аварии без света остался Академгородок Новосибирска
    10:58:14 6/4/2021
    Из-за аварии без света остался Академгородок Новосибирска
    БердскДень Велосипедиста в Бердске перенесли на 6 июня 2021
    10:56:21 6/4/2021
    День Велосипедиста в Бердске перенесли на 6 июня 2021
    Мальчик трех лет погиб от укусов собаки на привязи. Подробности инцидента
    10:52:45 6/4/2021
    Мальчик трех лет погиб от укусов собаки на привязи. Подробности инцидента
    Тима Белорусских рассказал Дудю о том, как стал отцом в 16 лет
    10:46:43 6/4/2021
    Тима Белорусских рассказал Дудю о том, как стал отцом в 16 лет
    Можно ли работать в огороде в Васильковый день 4 июня и почему девушкам надо собраться на посиделки?
    10:40:21 6/4/2021
    Можно ли работать в огороде в Васильковый день 4 июня и почему девушкам надо собраться на посиделки?
    БердскБизнесмен из Санкт-Петербурга намерен построить в Бердске надземное метро с 10 станциями и длиной в 10 км
    10:31:09 6/4/2021
    Бизнесмен из Санкт-Петербурга намерен построить в Бердске надземное метро с 10 станциями и длиной в 10 км
    С опережением графика в селе Верх-Тула строится амбулатория на 250 посещений в смену
    10:22:35 6/4/2021
    С опережением графика в селе Верх-Тула строится амбулатория на 250 посещений в смену
    Гороскоп на 5 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:43 6/4/2021
    Гороскоп на 5 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Протасевич расплакался во время интервью и признался в организации массовых протестов в Белоруссии
    10:11:46 6/4/2021
    Протасевич расплакался во время интервью и признался в организации массовых протестов в Белоруссии
    Бетонные плиты рухнули на троих мальчиков в заброшке. Смотрите видео трагедии
    9:57:19 6/4/2021
    Бетонные плиты рухнули на троих мальчиков в заброшке. Смотрите видео трагедии