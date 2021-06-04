Скандал в деревне: Мама под Новосибирском тратит деньги своих семерых детей, а их не кормит и не одевает

Прокуратура Тогучинского района Новосибирской области инициировала проверку после публикаций в сообществах соцсетей информации о неудовлетворительном воспитании родителем своих несовершеннолетних детей.
Местные жители рассказывали, что в деревне Долгово Тогучинского района мать 7-х детей не занимается их воспитанием, в жилом доме не бывает и детей не кормит. А дом, где живут ребятишки, не отвечает санитарным и эпидемиологическим требованиям.
Также сообщалось, что полученные на детей социальные пособия нерадивая мать тратит по своему усмотрению, при этом органы опеки бездействуют.
- Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную оценку органам опеки, а также законности назначения, выплат и использования женщиной пособий на своих детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура сегодня, 4 июня.