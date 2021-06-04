Принесет ли солнечное затмение магнитные бури с 8 по 15 июня 2021: точные даты геоударов

10 июня ожидается наступление новолуния и в этот же момент будет проходить солнечное затмение. Сами по себе эти события могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. поскольку луна в момент своего зарождения находится на минимуме своей энергии. Кольцевое солнечное затмение может тоже сказываться неблагоприятно на состоянии здоровья, вызывая тревожность и нервозность.
Метеозависимым людям будет тяжело вдвойне, так как в день новолуния и затмения 10 июня ближе к вечеру ожидается еще и начало магнитной бури, мощностью 3-4 балла, которая продлится ровно сутки.
Как повлияет на самочувствие новолуние?
Больше всего новолуние оказывает свое влияние на мужскую часть населения. В эти дни повышается тревожность и нервозность, все это может выливаться в приступы агрессии. Могут чаще возникать проблемы с сердцем, понижение иммунитета. Может быть апатия и безразличие к происходящему.
Рекомендуется в этот день максимально ограничить физическую нагрузку, не приступать к новым делам. Если вы чувствуете эмоциональную нестабильность, проводите больше времени в одиночестве.
Как влияет на самочувствие затмение?
Влияние солнечного затмения больше всего сказывается на обострении хронических заболеваний. Оно не влияет на психику человека, не вызывает тревоги и беспокойства само по себе. Но беспокоить могут физические боли и недомогания. Больше всего в затмения страдают те, у кого есть проблемы с артериальным давлением. Могут возникать физическая усталость и нежелание что-либо делать. Объясняется это недостатком ультрафиолета. К счастью, само затмение обычно не длится долго.
Как влияют магнитные бури?
Как мы уже сказали, вечером 10 июня начнется магнитная буря. То есть в обед будут неприятности со здоровьем, вызванные астрономическими событиями, а после них к вечеру состояние может усугубиться проблемами со здоровьем, которые вызываются геомагнитными колебаниями.
В первую очередь от магнитных бурь страдают мелкие сосуды - капилляры. Из-за этого может возникать кислородное голодание в тканях организма, что и вызывает проблемы. Помочь себе можно соблюдение здорового образа жизни который должен включать в себя правильное и дробное питание, отказ от кофе и сигарет, а также от алкоголя, и ежедневные прогулки. Ходить пешком - тренировать сердечную мышцу, а гулять на свежем воздухе - насыщать кровь кислородом.
Следующая мощная буря начнется 16 июня. Сила ударов будет доходит до 5-6 баллов.
Берегите себя!