Мальчик трех лет погиб от укусов собаки на привязи. Подробности инцидента
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Мальчик трех лет погиб от укусов собаки на привязи. Подробности инцидента

10:52:456/4/2021Фото: pixabay.com
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По факту происшествия сотрудниками межмуниципального отдела полиция и следственного управления следственного комитета РФ по Иркутской области проводится проверка.

В Усть-Илимске домашняя собака загрызла ребёнка

3 июня в ЕДДС Усть-Илимска поступило сообщение, что на территории одного из частных домов на мальчика 2018 года рождения напала домашняя собака. Указывается, что пес находился на привязи. От полученных травм ребенок скончался.

По факту происшествия сотрудниками межмуниципального отдела полиция и следственного управления следственного комитета РФ по Иркутской области проводится проверка.

Напомним, в Бердске собака нападала на малолетнего ребенка в мае 2021. По данному факту СК завел уголовное дело.

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