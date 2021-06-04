Из-за аварии без света остался Академгородок Новосибирска

4 июня в верхней зоне Академгородка произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за этого в домах жителей пропала вода, а также перестали работать светофоры и банкоматы.
Сообщается, что без света оказались десятки зданий по улицам Терешковой, Ильича, Академической и Золотодолинской.
На отключение света пожаловались жители Академгородка в соцсети «Фейсбук». В Управлении энергетики и водоснабжения в Советском районе сообщили, что произошло повреждение на электросетях. Сейчас специалисты его устраняют, по предварительных данным электричество включат через несколько часов.
Всего в Новосибирске электричество отключили в 491 доме сегодня, 4 июня. Это плановые работы, о которых жильцом должны были предупредить управляющие компании.