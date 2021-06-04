Столото тираж 445 "Жилищной лотереи": 6 июня 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 коттеджей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Столото тираж 445 "Жилищной лотереи": 6 июня 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 коттеджей

2:45:096/4/2021Фото: pixabay
0

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 6 июня, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ.

700 миллионов рублей и 10 коттеджей в «Жилищной лотерее»! тираж 445 

Ура, лето уже почти наступило! Впереди тёплые ясные деньки, чистое небо и множество ярких красок. «Жилищная лотерея» поддержит летнее настроение. В ближайшем тираже - 10 коттеджей и тысячи денежных призов. Суперприз — 700 000 000 рублей. Покупайте билеты себе и в подарок!

Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 5 июня.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 6 июня, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент коттеджа — 800 000 рублей

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
анонсСтолотожилищная лотереятирад 445
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачи!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Столото тираж 445 "Жилищной лотереи": 6 июня 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 коттеджей
    2:45:09 6/4/2021
    Столото тираж 445 "Жилищной лотереи": 6 июня 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 коттеджей
    В Китае поезд насмерть сбил девять человек
    2:40:18 6/4/2021
    В Китае поезд насмерть сбил девять человек
    БердскБизнес-ланч ждёт вас на обед в Бердске
    2:40:17 6/4/2021
    Бизнес-ланч ждёт вас на обед в Бердске
    Боксер Аветисян избил девушку в Москве
    2:30:01 6/4/2021
    Боксер Аветисян избил девушку в Москве
    Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать
    2:20:24 6/4/2021
    Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать
    Как решение ФНБ повлияет на доллары - очень полезный совет россиянам
    2:11:28 6/4/2021
    Как решение ФНБ повлияет на доллары - очень полезный совет россиянам
    Заключенных России могут отправить на добычу золота на Колыме
    1:42:49 6/4/2021
    Заключенных России могут отправить на добычу золота на Колыме
    Столото тираж 1391 "Русского лото": 6 июня 2021 года в Пушкинский день разыграет 800 млн и 10 призов по 1 млн
    1:42:15 6/4/2021
    Столото тираж 1391 "Русского лото": 6 июня 2021 года в Пушкинский день разыграет 800 млн и 10 призов по 1 млн
    Как не потерять детские пособия от Путина по своей вине, рассказал эксперт
    1:37:37 6/4/2021
    Как не потерять детские пособия от Путина по своей вине, рассказал эксперт
    Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть
    1:01:49 6/4/2021
    Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть