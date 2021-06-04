Столото тираж 445 "Жилищной лотереи": 6 июня 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 коттеджей

Ура, лето уже почти наступило! Впереди тёплые ясные деньки, чистое небо и множество ярких красок. «Жилищная лотерея» поддержит летнее настроение. В ближайшем тираже - 10 коттеджей и тысячи денежных призов. Суперприз — 700 000 000 рублей. Покупайте билеты себе и в подарок!
Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 5 июня.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 6 июня, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент коттеджа — 800 000 рублей
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