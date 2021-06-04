Почти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России

12:56:296/4/2021,Мартынова МаргаритаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Отделение Почты России в Микрорайоне Бердска закрыли летом 2020 года, так как здание №15Б, в котором оно находилось, признано аварийным.

Почтовые отделения №4 и №9 уже почти год работают в одном здании в Бердске

Жители Бердска из микрорайона уже почти год получают и отправляют корреспондецию на другом конце города. Напомним, отделение Почты России в Микрорайоне Бердска закрыли летом 2020 года, так как здание №15Б, в котором оно находилось, признано аварийным. Микрорайоновское отделение №9 перенесли в здание на улице Пушкина, дом №175, где уже располагается почтовое отделение №4, и выделили маленькую комнатку.
Бердчане, живущие в Микрорайоне должны полдня тратить на то, чтобы съездить на почту и получить не всегда важную корреспонденцию. Кроме того, в отделении почты №4 на ул. Пушкина в Бердске, нередко скапливаются очереди, поскольку два отделения совмещены и имеют один вход. За тесноту и удаленность посетители ругают работников почтового отделения.

- Надо проехать через весь город, чтобы увидеть на крыльце хвост очереди. Люди реально стоят на улице, потому что в помещении всем не хватает места,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Дмитрий, который стал свидетелем столпотворения в бердском почтовом отделении №9.
Он уверен, что в Микрорайоне, где проживает более трети населения Бердска можно найти подходящее помещение вместо аварийного здания, из которого выселили Почту России.
- Самый густонаселенный район города не имеет почты. Мы — второй город в Новосибирской области и без достаточного количества почтовых отделений, - высказался житель Микрорайона.

Когда же решится вопрос с возвратом почтового отделения обратно на микрорайон, по месту жительства его клиентов? Сегодня, 4 июня 2021 года, ситуацию с отсутствием почтового отделения на микрорайоне прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России Галина Гордеенко:

- Мы заинтересованы в скорейшем возвращении почтового отделения в Микрорайон и продолжаем искать подходящие варианты, ведем переговоры с владельцами коммерческой недвижимости. Помещение для почтового отделения должно находиться на первом этаже, иметь отдельные подъездные пути и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почты. Среди обязательных требований – около 100 кв. метров площади.

Напомним, администрация – собственник здания, в котором ранее располагалось почтовое отделение 633009. В 2020 году эксперты обнаружили опасные повреждения несущих конструкций и признали это здание аварийным. В конце 2020 года администрация выставила его на продажу. Мы ждали завершения торгов, чтобы с новым владельцем договориться о совместном ремонте аварийного объекта. Но в марте мэрия сообщила нам, что покупателя найти не удалось, торги признали не состоявшимися.
Временно отделение 633009 размещено на территории отделения другого бердского почтового отделения по адресу: ул. Пушкина, дом №175. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию и напоминаем, что есть альтернативные способы получить основные почтовые услуги, оставаясь дома или в офисе. Например, заказные письма можно получать в электронном виде, а с помощью почтальона или курьера можно получить посылку, оформить подписку, оплатить коммунальные услуги, штрафы, налоги и даже заказать доставку продуктов на дом. Почтальоны, обслуживающие микрорайон, по-прежнему доставляют на дом корреспонденцию, пенсию и социальные выплаты.
Вызвать почтальона на дом можно по телефону: 5-32-02, - рассказала Галина Вячеславовна.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
почтовое отделениеперенеслидалеко добираться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужна почта на микрорайоне?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПочти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России
    12:56:29 6/4/2021
    Почти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России
    БердскКапсулу времени нашли в музее: Уникальный фильм о Бердске в 1970 году покажут 13 июня в ГДК
    12:51:55 6/4/2021
    Капсулу времени нашли в музее: Уникальный фильм о Бердске в 1970 году покажут 13 июня в ГДК
    БердскТребуются сотрудники заводу по производству панельных ограждений в Бердске
    12:36:06 6/4/2021
    Требуются сотрудники заводу по производству панельных ограждений в Бердске
    Полицейские в Красноярске сняли умилительное видео в поле под грустную песню
    12:31:01 6/4/2021
    Полицейские в Красноярске сняли умилительное видео в поле под грустную песню
    Прохожий сломал ногу блогеру за неудачный пранк в Новосибирске
    12:16:42 6/4/2021
    Прохожий сломал ногу блогеру за неудачный пранк в Новосибирске
    Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи
    12:01:17 6/4/2021
    Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи
    БердскРабота в Бердске: Срочно разыскивается оператор станков на зарплату в 80 000 рублей
    12:00:59 6/4/2021
    Работа в Бердске: Срочно разыскивается оператор станков на зарплату в 80 000 рублей
    В Новосибирске мать заставила сына убить мужчину за 30 000 рублей
    11:48:17 6/4/2021
    В Новосибирске мать заставила сына убить мужчину за 30 000 рублей
    ВАДА отметила ежегодный симпозиум из-за коронавируса
    11:42:37 6/4/2021
    ВАДА отметила ежегодный симпозиум из-за коронавируса
    БердскГигантские тополя вырубили на «фергане» в Бердске: Деревья уже падали на дорогу. Смотрите видео и фото
    11:38:47 6/4/2021
    Гигантские тополя вырубили на «фергане» в Бердске: Деревья уже падали на дорогу. Смотрите видео и фото