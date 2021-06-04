Почти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России

Жители Бердска из микрорайона уже почти год получают и отправляют корреспондецию на другом конце города. Напомним, отделение Почты России в Микрорайоне Бердска закрыли летом 2020 года, так как здание №15Б, в котором оно находилось, признано аварийным. Микрорайоновское отделение №9 перенесли в здание на улице Пушкина, дом №175, где уже располагается почтовое отделение №4, и выделили маленькую комнатку.
Бердчане, живущие в Микрорайоне должны полдня тратить на то, чтобы съездить на почту и получить не всегда важную корреспонденцию. Кроме того, в отделении почты №4 на ул. Пушкина в Бердске, нередко скапливаются очереди, поскольку два отделения совмещены и имеют один вход. За тесноту и удаленность посетители ругают работников почтового отделения.
- Надо проехать через весь город, чтобы увидеть на крыльце хвост очереди. Люди реально стоят на улице, потому что в помещении всем не хватает места,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Дмитрий, который стал свидетелем столпотворения в бердском почтовом отделении №9.
Он уверен, что в Микрорайоне, где проживает более трети населения Бердска можно найти подходящее помещение вместо аварийного здания, из которого выселили Почту России.
- Самый густонаселенный район города не имеет почты. Мы — второй город в Новосибирской области и без достаточного количества почтовых отделений, - высказался житель Микрорайона.
Когда же решится вопрос с возвратом почтового отделения обратно на микрорайон, по месту жительства его клиентов? Сегодня, 4 июня 2021 года, ситуацию с отсутствием почтового отделения на микрорайоне прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России Галина Гордеенко:
- Мы заинтересованы в скорейшем возвращении почтового отделения в Микрорайон и продолжаем искать подходящие варианты, ведем переговоры с владельцами коммерческой недвижимости. Помещение для почтового отделения должно находиться на первом этаже, иметь отдельные подъездные пути и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почты. Среди обязательных требований – около 100 кв. метров площади.
Напомним, администрация – собственник здания, в котором ранее располагалось почтовое отделение 633009. В 2020 году эксперты обнаружили опасные повреждения несущих конструкций и признали это здание аварийным. В конце 2020 года администрация выставила его на продажу. Мы ждали завершения торгов, чтобы с новым владельцем договориться о совместном ремонте аварийного объекта. Но в марте мэрия сообщила нам, что покупателя найти не удалось, торги признали не состоявшимися.
Временно отделение 633009 размещено на территории отделения другого бердского почтового отделения по адресу: ул. Пушкина, дом №175. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию и напоминаем, что есть альтернативные способы получить основные почтовые услуги, оставаясь дома или в офисе. Например, заказные письма можно получать в электронном виде, а с помощью почтальона или курьера можно получить посылку, оформить подписку, оплатить коммунальные услуги, штрафы, налоги и даже заказать доставку продуктов на дом. Почтальоны, обслуживающие микрорайон, по-прежнему доставляют на дом корреспонденцию, пенсию и социальные выплаты.
Вызвать почтальона на дом можно по телефону: 5-32-02, - рассказала Галина Вячеславовна.