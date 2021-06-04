Требуются сотрудники заводу по производству панельных ограждений в Бердске
12:36:066/4/2021
Рабочий, сварщик, дворник, комплектовщик, транспортировщик, оператор.
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