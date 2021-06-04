Анна Попова создавала вакцину "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре
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Анна Попова создавала вакцину "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре

12:58:556/4/2021Фото: кремлин.ру
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Ее имя имеется в описании патента на препарат.

Анна Попова имеет прямое отношение к созданию вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова помогала создавать вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Ее имя имеется в описании патента на препарат.

О вакцинации "ЭпиВакКороной" Попова сказала еще в марте 2021 года. Тогда ее участие в создании лекарства подтвердил Роспотребнадзор.

- Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции, — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор совсем недавно попросил россиян, которые уже переболели коронавирусом, сделать прививку. Отмечалось, что это нужно для более четкой защиты от инфекции.

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патентпандемиякоронавирусCOVID-19 вакцина
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