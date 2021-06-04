Анна Попова создавала вакцину "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова помогала создавать вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Ее имя имеется в описании патента на препарат.
О вакцинации "ЭпиВакКороной" Попова сказала еще в марте 2021 года. Тогда ее участие в создании лекарства подтвердил Роспотребнадзор.
- Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции, — сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор совсем недавно попросил россиян, которые уже переболели коронавирусом, сделать прививку. Отмечалось, что это нужно для более четкой защиты от инфекции.