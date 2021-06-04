Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть

1:01:496/4/2021
0

На снимках запечатлены потоки энергии, газовые облака, магнитные поля.

Так выглядит центр Млечного пути

Центр Млечного пути попал на камеру. Новую панораму собрали воедино как мозаику из 370 отдельных снимков космической рентгеновской обсерватории "Чандра" и южноафриканского радиотелескопа MeerKAT. На снимках запечатлены потоки энергии, газовые облака, магнитные поля. ране команда исследователей из Международного центра релятивистской астрофизики обнаружила свидетельства того, что Стрелец A* — высокоплотный объект в центре Млечного Пути – является не сверхмассивной чёрной дырой, а скоплением тёмной материи. Эти свидетельства и результаты их проверки команда описала в работе, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
космосзвездыМлечный путь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Красиво? А какие обои на вашем смартфоне?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть
    1:01:49 6/4/2021
    Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть
    Анна Попова создавала вакцину "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре
    12:58:55 6/4/2021
    Анна Попова создавала вакцину "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре
    БердскПочти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России
    12:56:29 6/4/2021
    Почти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России
    БердскКапсулу времени нашли в музее: Уникальный фильм о Бердске в 1970 году покажут 13 июня в ГДК
    12:51:55 6/4/2021
    Капсулу времени нашли в музее: Уникальный фильм о Бердске в 1970 году покажут 13 июня в ГДК
    БердскТребуются сотрудники заводу по производству панельных ограждений в Бердске
    12:36:06 6/4/2021
    Требуются сотрудники заводу по производству панельных ограждений в Бердске
    Полицейские в Красноярске сняли умилительное видео в поле под грустную песню
    12:31:01 6/4/2021
    Полицейские в Красноярске сняли умилительное видео в поле под грустную песню
    Прохожий сломал ногу блогеру за неудачный пранк в Новосибирске
    12:16:42 6/4/2021
    Прохожий сломал ногу блогеру за неудачный пранк в Новосибирске
    Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи
    12:01:17 6/4/2021
    Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи
    БердскРабота в Бердске: Срочно разыскивается оператор станков на зарплату в 80 000 рублей
    12:00:59 6/4/2021
    Работа в Бердске: Срочно разыскивается оператор станков на зарплату в 80 000 рублей
    В Новосибирске мать заставила сына убить мужчину за 30 000 рублей
    11:48:17 6/4/2021
    В Новосибирске мать заставила сына убить мужчину за 30 000 рублей