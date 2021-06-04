Как решение ФНБ повлияет на доллары - очень полезный совет россиянам

Как поступить россиянам с долларами после того, как Фонд национального благосостояния (ФНБ) сделал заявление, что валютная стратегия не должна зависеть от объявленной дедолларизации?
По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтин в интервью РИА Новости, тем, кто получает доход и тратит в рублях, не менее 30–40% лучше хранить в валюте и валютных активах
- Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов, – уточнил эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.
При этом глава департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников заметил, что владельцам долларов лучше сохранить их. При высоких инфляционных ожиданиях, влияющих на потребительское поведение, например на повышенный спрос на квартиры и машины, инфляция будет большая и рубль не будет крепким.
Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Специалисты решили, что вкладчики свои деньги в любом случае получат, уверен начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.
В течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Скоро доля доллара сократится до нуля, британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.