"Я вам теперь желаю только удачи": Преследовавший машину чужого должника судебный пристав Искитима сделал угрожающий звонок семье

Стало известно, передумал ли изымать автомобиль должника Игоря судебный пристав Искитима Сергей Ерюченков.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Сергей Ерюченков подкрался к автомобилю должника вчера, 3 июня, когда тот разводил детей вместе с бывшей супругой к бабушке и в детский сад. Сотрудник ФССП преследовал автомобиль, а после велел паре следовать за ним в отдел. Судебный пристав желал изъять транспортное средство до наложения фактического ареста. При этом соответствующих документов кроме удостоверения он не предоставил. Исполнительный лист набрал при Игоре за своим компьютером. В нем были указаны данные его коллеги Вероники Скворцовой. Супруга Игоря - Марина опаздывала на работу и уехала на автомобиле Игоря еще до предъявления сомнительных листов. Отметим, что бывшие супруги находятся в договоренности распоряжения имуществом.
- Мы с мужем в разводе с июля 2020 года. 17 сентября нам поступило постановление о возбуждении исполнительного производства. У Игоря есть долги по нескольким кредитам, часть зарплаты ежемесячно удерживают. Я знаю, что он исправно все оплачивает. Но у учителей невысокая зарплата, а у него трое сыновей. Только половина уходит на алименты детям. Безусловно, если взял кредит, то плати. Раз не удалось рассчитаться с банком, он это сделает по решению суда и официально, - поведала Марина.
Судебный пристав Ерюченков пригрозил Игорю и заявил, что если бывшая супруга не появится на автомобиле вновь, то он будет предписывать штрафы Игорю, которые будут увеличиваться через каждые пять минут. Кроме того, пристав намеревался выставить автомобиль на торги. По прошествии полутора часов Ерюченков все-таки отпустил должника из своего кабинета. В придачу дал постановление о наложении ареста на имущество от 3 июня 2021 года. Кстати, подпись в документе стоит пристава Вероники Скворцовой, хотя подготовил документ Ерюченков. Явиться для изъятия машины пристав желал вечером того же дня, однако после прочтения публикации в СМИ решил ограничиться звонком. (Контакты и видео телефонного разговора имеются в распоряжении редакции).
- Вы говорите гостеприимный человек? - спросил у Игоря Сергей Ерюченков 3 июня.
- Да, - ответил во время телефонного звонка Игорь.
- А я увидел "гостеприимство" вашей супруги. Я вам желаю теперь только удачи в жизни и закончу сейчас с вами разговор,- сказал судебный пристав.
- Взаимно, - произнес Игорь.
Для разъяснения действий судебного пристава Сергея Ерюченкова редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась к руководителю отдела ФССП Искитимского района Виктории Мацкевич, однако ответа на телефонный звонок 4 июня так и не последовало.