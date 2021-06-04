Можно ли сажать в морковь в июне 2021: благоприятные дни по лунному календарю
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Можно ли сажать в морковь в июне 2021: благоприятные дни по лунному календарю

5:20:166/4/2021Фото: pixabay
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Для посева в июне и в июле выбирают раннеспелые или среднеспелые сорта моркови. Тогда вы к осени успеете собрать прекрасный урожай.

морковь
Посев моркови в июне является благоприятным

Морковь является морозоустойчивой. Часто ее сеют даже осенью под снег, чтобы весной быстро появились первые всходы и можно было как можно раньше собрать урожай. Но для зимнего хранения такая морковь не подойдет.

Хоть морковка и не боится холодов, но все же в тепле она растет быстрее и лучше, потому посев морковь весьма уместен и в мае, в июне и даже в июле. Это будет поздний урожай, который можно заложить на хранение в зиму.

Для посева в июне и в июле выбирают раннеспелые или среднеспелые сорта моркови. Тогда вы к осени успеете собрать прекрасный урожай.

У поздних посевов есть свои неоспоримые плюсы.


  • Идеальная температура для роста моркови.
  • Прекрасная продолжительность солнечного дня.
  • Более быстрые и качественные всходы.
  • Можно не опасаться вредителя - морковной мухи. Летом ее уже не бывает.
  • Поздно собранная морковь лучше хранится до следующего лета.

Но нужно учесть два немаловажных фактора: правильно подобранный сорт, который успеет созреть к осени, и частый полив, поскольку к лету в почве остается мало влаги.

Благоприятные дни


  • 3 июня (24 -й лунный день)
  • 4 июня (25 -й лунный день)
  • 8 июня (29 -й лунный день)
  • 9 июня (30 -й лунный день)
  • 12 июня (3 -й лунный день)
  • 13 июня (4 -й лунный день)
  • 21 июня (12 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 10 июня (1 -й лунный день)
  • 15 июня (6 -й лунный день)
  • 19 июня (10 -й лунный день)
  • 24 июня (15 -й лунный день)
  • 26 июня (17 -й лунный день)
  • 28 июня (19 -й лунный день)
  • 29 июня (20 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 2 июня (23 -й лунный день)
  • 5 июня (26 -й лунный день)
  • 7 июня (28 -й лунный день)
  • 14 июня (5 -й лунный день)
  • 22 июня (13 -й лунный день)
  • 25 июня (16 -й лунный день)
  • 27 июня (18 -й лунный день)

Плохие дни


  • 1 июня (22 -й лунный день)
  • 11 июня (2 -й лунный день)
  • 17 июня (8 -й лунный день)
  • 20 июня (11 -й лунный день)
  • 23 июня (14 -й лунный день)
  • 30 июня (21 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 6 июня (27 -й лунный день)
  • 16 июня (7 -й лунный день)
  • 18 июня (9 -й лунный день)

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