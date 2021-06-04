Можно ли сажать в морковь в июне 2021: благоприятные дни по лунному календарю

Морковь является морозоустойчивой. Часто ее сеют даже осенью под снег, чтобы весной быстро появились первые всходы и можно было как можно раньше собрать урожай. Но для зимнего хранения такая морковь не подойдет.
Хоть морковка и не боится холодов, но все же в тепле она растет быстрее и лучше, потому посев морковь весьма уместен и в мае, в июне и даже в июле. Это будет поздний урожай, который можно заложить на хранение в зиму.
Для посева в июне и в июле выбирают раннеспелые или среднеспелые сорта моркови. Тогда вы к осени успеете собрать прекрасный урожай.
У поздних посевов есть свои неоспоримые плюсы.
- Идеальная температура для роста моркови.
- Прекрасная продолжительность солнечного дня.
- Более быстрые и качественные всходы.
- Можно не опасаться вредителя - морковной мухи. Летом ее уже не бывает.
- Поздно собранная морковь лучше хранится до следующего лета.
Но нужно учесть два немаловажных фактора: правильно подобранный сорт, который успеет созреть к осени, и частый полив, поскольку к лету в почве остается мало влаги.
Благоприятные дни
- 3 июня (24 -й лунный день)
- 4 июня (25 -й лунный день)
- 8 июня (29 -й лунный день)
- 9 июня (30 -й лунный день)
- 12 июня (3 -й лунный день)
- 13 июня (4 -й лунный день)
- 21 июня (12 -й лунный день)
Хорошие дни
- 10 июня (1 -й лунный день)
- 15 июня (6 -й лунный день)
- 19 июня (10 -й лунный день)
- 24 июня (15 -й лунный день)
- 26 июня (17 -й лунный день)
- 28 июня (19 -й лунный день)
- 29 июня (20 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 2 июня (23 -й лунный день)
- 5 июня (26 -й лунный день)
- 7 июня (28 -й лунный день)
- 14 июня (5 -й лунный день)
- 22 июня (13 -й лунный день)
- 25 июня (16 -й лунный день)
- 27 июня (18 -й лунный день)
Плохие дни
- 1 июня (22 -й лунный день)
- 11 июня (2 -й лунный день)
- 17 июня (8 -й лунный день)
- 20 июня (11 -й лунный день)
- 23 июня (14 -й лунный день)
- 30 июня (21 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 6 июня (27 -й лунный день)
- 16 июня (7 -й лунный день)
- 18 июня (9 -й лунный день)