Боксер Аветисян избил девушку в Москве

Полиция столицы Москвы начала проверку по факту избиения боксером Арутюном Аветисяном знакомой девушки и угроз ей ножом в центре города. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
- Москвичка обратилась в полицию с заявлением о том, что Арутюн Аветисян в доме 1 на Шелепихинском шоссе угрожал ей ножом, а потом избил ее, - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе полиции не стали опровергать, что девушка 1994 года рождения сообщила в полицию об избиении ее знакомым. Имя тирана не уточнялось. По данному факту правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее Федерация бокса России начала проверку по факту избиения девушки боксером. Напомним, Аветисян - профессиональный боксер. За его плечами 13 побед, из них восемь нокаутом и ни одного поражения.