Боксер Аветисян избил девушку в Москве
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Боксер Аветисян избил девушку в Москве

2:30:016/4/2021Фото: pixabay.com
0

По словам источника, спортсмен угрожал ей ножом.

Боксер Аветисян избил девушку в Москве

Полиция столицы Москвы начала проверку по факту избиения боксером Арутюном Аветисяном знакомой девушки и угроз ей ножом в центре города. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

- Москвичка обратилась в полицию с заявлением о том, что Арутюн Аветисян в доме 1 на Шелепихинском шоссе угрожал ей ножом, а потом избил ее, - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции не стали опровергать, что девушка 1994 года рождения сообщила в полицию об избиении ее знакомым. Имя тирана не уточнялось. По данному факту правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Федерация бокса России начала проверку по факту избиения девушки боксером. Напомним, Аветисян - профессиональный боксер. За его плечами 13 побед, из них восемь нокаутом и ни одного поражения.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
избилножугрозыбоксер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сила есть?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать
    2:20:24 6/4/2021
    Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать
    Как решение ФНБ повлияет на доллары - очень полезный совет россиянам
    2:11:28 6/4/2021
    Как решение ФНБ повлияет на доллары - очень полезный совет россиянам
    Мэр Новосибирска сделал заявление о застреленном в голову 19-летнем Векиле Абдуллаеве сотрудником ДПС в Мошково
    1:58:13 6/4/2021
    Мэр Новосибирска сделал заявление о застреленном в голову 19-летнем Векиле Абдуллаеве сотрудником ДПС в Мошково
    Заключенных России могут отправить на добычу золота на Колыме
    1:42:49 6/4/2021
    Заключенных России могут отправить на добычу золота на Колыме
    Столото тираж 1391 "Русского лото": 6 июня 2021 года в Пушкинский день разыграет 800 млн и 10 призов по 1 млн
    1:42:15 6/4/2021
    Столото тираж 1391 "Русского лото": 6 июня 2021 года в Пушкинский день разыграет 800 млн и 10 призов по 1 млн
    Как не потерять детские пособия от Путина по своей вине, рассказал эксперт
    1:37:37 6/4/2021
    Как не потерять детские пособия от Путина по своей вине, рассказал эксперт
    Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть
    1:01:49 6/4/2021
    Удивительные снимки центра Млечного пути попали в Сеть
    Анна Попова создавала вакцину "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре
    12:58:55 6/4/2021
    Анна Попова создавала вакцину "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре
    БердскПочти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России
    12:56:29 6/4/2021
    Почти год микрорайоновцы ездят за письмами и посылками на пушкинскую почту. Когда вернут отделение домой, ответили в Почте России
    БердскКапсулу времени нашли в музее: Уникальный фильм о Бердске в 1970 году покажут 13 июня в ГДК
    12:51:55 6/4/2021
    Капсулу времени нашли в музее: Уникальный фильм о Бердске в 1970 году покажут 13 июня в ГДК