Подросток выпал из окна 9 этажа в Москве
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Подросток выпал из окна 9 этажа в Москве

3:06:346/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он получил серьезные травмы головы и внутренних органов.

Выпавший из окна девятого этажа подросток скончался в больнице
В Московском районе подросток выпал с высоты девятого этажа. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Позднее в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что ребенок скончался.
Как сообщает пресс-служба МВД, инцидент произошел 2 июня у дома № 7 на Дунайском проспекте. Уже известно, что 16-летний ученик девятого класса выпал из окна своей квартиры на девятом этаже. Он получил серьезные травмы головы и внутренних органов и был доставлен в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу № 5 на Бухарестской. Место происшествия осмотрели следователи.
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