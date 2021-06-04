Один из сыновей Карима Бабаева прямо из СИЗО обратился к Путину

Эдуард - сын бизнесмена Карима Бабаева, из СИЗО отправил обращение в администрацию президента. В нем он просит Владимира Путина разобраться не только в трагедии отдельно взятой семьи, но и тысяч предпринимателей с закрытых рынков под Ростовом.
Напомним, 12 апреля этого года двух братьев Бабаевых, Эдуарда и Вадима, задержали силовики. В тот же день Бабаевы были арестованы, в их домах прошли обыски. Сыновьям и отцу инкриминируют тяжкие преступления, в числе которых «Организация преступного сообщества».
Целью произвола силовиков, пишет в обращении Эдуард, стал бизнес его отца — Карима Бабаева.
Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, криминальная история началась ещё в 2000 году. Тогда, якобы, были похищены шесть земельных участков, принадлежащих Аксайскому району.
- Следователей не смутили не только моя личная непричастность к описанным событиям, но и прошедшие сроки давности привлечения к уголовной ответственности, - не без оснований заявляет Эдуард Бабаев. - Само по себе родство с отцом решило эту юридическую проблему. Впоследствии мне был вменён эпизод о якобы хищении земельного участка в 2015 году, однако представленные документы, подтверждающие абсурдность обвинений, остались без внимания и оценки.
Такая же схема, продолжает Бабаев, распространилась и по остальным составам.
Так, по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» Эдуарду исчислили незаконно полученный доход по территории, к которой он не имеет отношения.
- В материале судебного контроля находится исследование специалиста, согласно которому деятельность Вадима Бабаева может быть признана предпринимательской и исчислен доход. Не оценивая достоверность указанного исследования, не могу понять, какое отношение я имею к предпринимательской деятельности моего брата?, - спрашивает Эдуард Бабаев.
Аналогичная ситуация и с вменением легализации преступных доходов. Эдуард так смог «легализовать» свой доход, что не оказался среди собственников объекта недвижимости, возведённого и зарегистрированного в Аксае, о чём говорится в постановлении следователей.
«Возбуждение в отношении меня и моих родственников уголовного дела, наш арест, а также события, последовавшие за этим, есть не что иное как расправа над нами с помощью силовых ведомств.
Ещё недавно мне казалось подобное невозможным в нашем правовом государстве», - резюмирует обратившийся к Владимиру Путину.