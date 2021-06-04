Бизнес-ланч ждёт вас на обед в Бердске

Еще лет 15 лет назад сложно было представить, что бизнес-ланчи в России будут пользоваться такой огромной популярностью. Они заменили собой обеды в тусклых советских столовках. Сегодня бизнес-ланч есть практически в любом ресторане. Они присутствуют практически в любом ресторане или кафе, находящихся в Бердске.
Под этим двусложным словом «бизнес-ланч» скрывается, так называемый, комплексный или деловой обед, состоящий из нескольких блюд, который предлагается посетителям ресторана в дневное время. Обычно стоимость бизнес-ланча варьируется от 200 до 500 рублей и выше в зависимости от престижности ресторана и разнообразия меню, предлагаемых той или иной кухней. В эту стоимость (в связи с последними колебаниями курсов валют цена может быть гораздо выше указанной) входит подача нескольких блюд, которые в основном меню в том же заведении стоят на порядок дороже.
Обычно бизнес-ланч привлекает людей, которые в обеденный перерыв хотят пообщаться между собой, а также вкусно, быстро и недорого перекусить. Столовые тоже предлагают кроме отдельных блюд - комплексные обеды. Бердские кафе даже по вполне выгодным для кошелька ценам - от 200 рублей.
В ресторанах бизнес-ланч подается по-разному, так, например, есть заведения, в которых ежедневное или недельное меню расписано заранее. В него обычно входит салат, суп, горячее, десерт, хлеб и напиток. Если вы не пожелаете брать то или иное блюдо, то вам придется либо отказаться от комплексного обеда по выгодной цене, либо сделать дополнительный заказ блюда, из основного меню уже исходя от общей стоимости. Кстати, общий объем блюда из основного меню и из бизнес-ланча, как правило, значительно разнятся, последнее примерно в 1,5-2 раза меньше первого. Комплексные обеды в ресторанах готовят значительно быстрее, нежели блюда, входящие в основное меню.
В ресторанах бизнес-ланч подается по-разному, так, например, есть заведения, в которых ежедневное или недельное меню расписано заранее. В него обычно входит салат, суп, горячее, десерт, хлеб и напиток. Если вы не пожелаете брать то или иное блюдо, то вам придется либо отказаться от комплексного обеда по выгодной цене, либо сделать дополнительный заказ блюда, из основного меню уже исходя от общей стоимости. Кстати, общий объем блюда из основного меню и из бизнес-ланча, как правило, значительно разнятся, последнее примерно в 1,5-2 раза меньше первого. Комплексные обеды в ресторанах готовят значительно быстрее, нежели блюда, входящие в основное меню.
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Есть рестораны и кафе, в которых структуру бизнес-ланча можно выбрать самостоятельно. Так, например, вам на выбор дается три разных варианта супов, салатов и горячего и, скомпоновав свой обед, вы смело можете делать на него заказ.
Современный ресторанный бизнес перешел на новую ступень развития, и теперь он не является жутко дорогим и недоступным для многих жителей мегаполиса. Стоимость обедов здесь сравнима с ценой обеда в обычной столовой, однако обстановка, сервис и качество обслуживания значительно разнятся. Здесь вы можете отдохнуть в обеденный перерыв, насладиться отличной кухней и с новыми силами вернуться на свое рабочее место.
Есть варианты заказа бизнес-ланчей прямо на рабочее место или удобно пользоваться ими, когда к вам приехали коллеги, у вас проходит тренинг.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com. В материале использованы факты сайта www.companybest.ru