В Китае поезд насмерть сбил девять человек
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В Китае поезд насмерть сбил девять человек

2:40:186/4/2021Фото: pixabay.com
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В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В Китае поезд насмерть сбил девять человек
Пассажирский поезд, который ехал из города Урумчи в Ханчжоу, сбил работников на железнодорожных путях. В результате происшествия скончались девять человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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поезднасмертьКитай.
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