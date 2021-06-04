Пассажирский поезд, который ехал из города Урумчи в Ханчжоу, сбил работников на железнодорожных путях. В результате происшествия скончались девять человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
В Китае поезд насмерть сбил девять человек
2:40:186/4/2021
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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