Подросток изнасиловал 9-летнюю девочку в заброшке и спрятал тело в сундук
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Подросток изнасиловал 9-летнюю девочку в заброшке и спрятал тело в сундук

3:28:126/4/2021Фото: pixabay.com
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Также в суде выяснилось, что в июне 2019 года он совершил в отношении этой же девочки насильственные действия сексуального характера.

Тело осужденный спрятал под досками пола, позже перепрятал в находившийся в том же доме сундук

В Воронеже суд признал 17-летнего подростка виновным в насильственных действиях сексуального характера и убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, инцидент произошел в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области. Около 17:00 25 мая 2020 года девятилетняя девочка ушла из дома и пропала. Ее начали искать лишь два дня спустя. По подозрению в убийстве девочки задержали ее 16-летнего соседа.

Как установлено судом и следствием, 25 мая 2020 года около 18:10 он привел ребенка в заброшенный дом на улице Советской. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, а после - задушил девочку. Тело подросток спрятал под досками пола, позже перепрятал в находившийся в том же доме сундук.

Также в суде выяснилось, что в июне 2019 года он совершил в отношении этой же девочки насильственные действия сексуального характера.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте преступления.

Приговором суда подросток осужден к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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