Облаву на безмасочников вновь объявили в Новосибирской области

За неделю организовано 92 рейдовых мероприятия – проверили 84 объекта в 5 торговых центрах и 8 субъектов в лофт-парке «Подземка», сообщает правительство Новосибирской области. Управление Роспотребнадзора по области возбудило 2 административных производства.
Региональное министерство культуры проводит проверку организаторов концертов и культурно-массовых мероприятий. За прошедшую неделю провели рейдовые мероприятия в 9 учреждениях. Особое внимание уделяется концертным площадкам, образовательным учреждениям, театрам и кино.
Также проверки продолжаются и на объектах транспортной инфраструктуры. За прошедшую неделю региональный минтранс проверил 78 рейдов в общественном транспорте, к ответственности привлечены более 20 граждан.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики проверило 68 объектов торговли, 96 предпринимателей предупредили об ограничительных мерах, возбуждено 4 административных производства. Аварийно-спасательная служба провела обработку 275 подъездов многоквартирных домов, 5 частных домовладений.
Минэкономразвития организовал 5 рейдов, проверены 11 гостиниц и хостелов Новосибирска. Министерством строительства проведено 5 рейдовых мероприятий на стройплощадках социальных объектов и 1 жилого комплекса.