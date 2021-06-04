Облаву на безмасочников вновь объявили в Новосибирской области
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Облаву на безмасочников вновь объявили в Новосибирской области

4:55:346/4/2021Фото: pixabay.com
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Режим повышенной готовности продлили до 30 июня.

мужчина, маска
Массовые проверки масочного режима пройдут в Новосибирской области

За неделю организовано 92 рейдовых мероприятия – проверили 84 объекта в 5 торговых центрах и 8 субъектов в лофт-парке «Подземка», сообщает правительство Новосибирской области. Управление Роспотребнадзора по области возбудило 2 административных производства.

Региональное министерство культуры проводит проверку организаторов концертов и культурно-массовых мероприятий. За прошедшую неделю провели рейдовые мероприятия в 9 учреждениях. Особое внимание уделяется концертным площадкам, образовательным учреждениям, театрам и кино.

Также проверки продолжаются и на объектах транспортной инфраструктуры. За прошедшую неделю региональный минтранс проверил 78 рейдов в общественном транспорте, к ответственности привлечены более 20 граждан.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики проверило 68 объектов торговли, 96 предпринимателей предупредили об ограничительных мерах, возбуждено 4 административных производства. Аварийно-спасательная служба провела обработку 275 подъездов многоквартирных домов, 5 частных домовладений.

Минэкономразвития организовал 5 рейдов, проверены 11 гостиниц и хостелов Новосибирска. Министерством строительства проведено 5 рейдовых мероприятий на стройплощадках социальных объектов и 1 жилого комплекса.

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