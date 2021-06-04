Депутата Заксобрания Морозова оставили на свободе по делу о мошенничестве на 15 млн рублей
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Депутата Заксобрания Морозова оставили на свободе по делу о мошенничестве на 15 млн рублей

3:39:106/4/2021Фото: pixabay.com
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Александру Морозову официально запрещено совершать определенные действия во время расследования. Например, пользоваться любыми средствами связи, поддерживать общение можно только со следователями, сотрудниками прокуратуры, представителями суда, своим адвокатом, медработниками и некоторыми людьми из числа близких родственников.

тюрьма колония
В Новосибирске депутата Заксобрания Морозова оставили на свободе по делу о мошенничестве на 15 млн рублей

4 июня в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения депутату Заксобрания Новосибирской области Александру Морозову. Его обвинили в мошенничестве на 15 миллионов рублей.

С ходатайством в суд об избрании меры пресечения для Морозова вышел следователь по особо важным делам, который занимается расследованием дел о преступлениях против государственной власти в сфере экономики. Суд удовлетворил ходатайство следователя.

Александру Морозову официально запрещено совершать определенные действия во время расследования. Например, пользоваться любыми средствами связи, поддерживать общение можно только со следователями, сотрудниками прокуратуры, представителями суда, своим адвокатом, медработниками и некоторыми людьми из числа близких родственников.

Морозову запретили общаться с сотрудниками подконтрольных ему предприятий «Коченёвская птицефабрика», «Коченёвский мясокомбинат» и «СК Опора», а также приближаться к зданиям компаний ближе чем на 250 метров. Также ему нельзя посещать места массового скопления людей.

- Обязали обвиняемого самостоятельно являться по вызовам следователя и суда. Морозов А.В. освобождён из-под стражи в зале суда, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального районного суда.

Напомним, 3 июня стало известно о том, что Александра Морозова задержали силовики. Депутат, который возглавляет комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в Заксобрании, проходит обвиняемым по уголовному делу о выделении субсидии в 41 млн рублей «Коченёвскому мясокомбинату» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По версии следствия, выделенные средства должны были потратить на расширение мощностей компании, но этого не произошло. Ущерб бюджету оценивается в 15,9 млн рублей.

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