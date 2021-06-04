В России 31 декабря может стать выходным днем

Глава Минтруда России Антон Котяков сделал новое заявление: ведомство думает, делать ли 31 декабря выходным днем.
- Мы обязательно посмотрим на эту возможность, это нам еще нужно рассмотреть, - сказал Котяков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 4 июня.
Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.
- Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это предложение поддержать, - сказал Путин.