В России 31 декабря может стать выходным днем
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В России 31 декабря может стать выходным днем

3:34:106/4/2021Фото: pixabay.com
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В конце 2020 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.

Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

Глава Минтруда России Антон Котяков сделал новое заявление: ведомство думает, делать ли 31 декабря выходным днем.

- Мы обязательно посмотрим на эту возможность, это нам еще нужно рассмотреть, - сказал Котяков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 4 июня.

Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.

- Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это предложение поддержать, - сказал Путин.

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