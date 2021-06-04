В Сербии на военном заводе произошел взрыв. Он попал на видео

На военном заводе в городе Чачак Сербии начался пожар, прогремело несколько взрывов. Происшествие попало на несколько видео, так как очевидцы снимали происходящее на телефоны. Сообщается, что в результате инцидента нет жертв, пишет агентство Reuters.
На кадрах видно, как на фоне огня происходят взрывы. Очевидно, это взорвались боеприпасы. Местные жители пишут, что от детонаций трясутся оконные стекла.
Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали, успели вывести и 60 человек, работавших на заводе в ночную смену. На заводе производят амуницию для экспорта, а также бытовую технику. Предыдущий взрыв на фабрике был в 2010 году. Тогда, как и сейчас, он обошелся без жертв. Взрыв в 2003 году привел к гибели троих человек.