Активистка Бердска Наталья Слесарева попросила мэра Шестернина назначить ее директором приюта для животных "Надежда"
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Активистка Бердска Наталья Слесарева попросила мэра Шестернина назначить ее директором приюта для животных "Надежда"

3:51:446/4/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Как говорится, чтобы было качественно сделано, бери сам и делай. Я и подала все документы сегодня, жду собеседование", - написала Наталья Петровна.

Наталья Слесарева не намерена сдаваться
Наталья Слесарева хочет стать директором приюта для животных

Бердская активистка Наталья Слесарева сегодня, 4 июня, прислала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщение.

- У нас опять проблема с приютом «Надежда», опять без директора, предыдущего опять уволили. И я решила что надо точку уже поставить и взять все в свои руки. Как говорится, чтобы было качественно сделано, бери сам и делай. Я и подала все документы сегодня, жду собеседование, - написала Наталья Петровна.

В заявлении на имя мэра города Евгения Шестернина Наталья Петровна просит рассмотреть сою кандидатуру на должность директора в МБУ «ПЖ «Надежда» города Бердска».
- В этом году я закончила курсы «Менеджер по персоналу», опыт работы есть, так как я три года проработала в МУБД №15 «Ручеек» (в подчинении было 4 сотрудника). Уволена в связи с сокращением вакансии. Также работала председателем ТОС Юго-восточный, где проживает более 1,5 тысячи жителей. Имею благодарственные отзывы жителей и успехи в деятельности ТОС, - пишет в заявлении в частности Наталья Слесарева.

Напомним, что Наталья Слесарева известна своей борьбой против строительства свалки, против открытия исправительного центра на месте воинской части и против сноса частного сектора в центре Бердска. Также Наталья Слесарева выдвигала свою кандидатуру на пост главы города Бердска.

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