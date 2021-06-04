Активистка Бердска Наталья Слесарева попросила мэра Шестернина назначить ее директором приюта для животных "Надежда"

Бердская активистка Наталья Слесарева сегодня, 4 июня, прислала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщение.
- У нас опять проблема с приютом «Надежда», опять без директора, предыдущего опять уволили. И я решила что надо точку уже поставить и взять все в свои руки. Как говорится, чтобы было качественно сделано, бери сам и делай. Я и подала все документы сегодня, жду собеседование, - написала Наталья Петровна.
В заявлении на имя мэра города Евгения Шестернина Наталья Петровна просит рассмотреть сою кандидатуру на должность директора в МБУ «ПЖ «Надежда» города Бердска».
- В этом году я закончила курсы «Менеджер по персоналу», опыт работы есть, так как я три года проработала в МУБД №15 «Ручеек» (в подчинении было 4 сотрудника). Уволена в связи с сокращением вакансии. Также работала председателем ТОС Юго-восточный, где проживает более 1,5 тысячи жителей. Имею благодарственные отзывы жителей и успехи в деятельности ТОС, - пишет в заявлении в частности Наталья Слесарева.
Напомним, что Наталья Слесарева известна своей борьбой против строительства свалки, против открытия исправительного центра на месте воинской части и против сноса частного сектора в центре Бердска. Также Наталья Слесарева выдвигала свою кандидатуру на пост главы города Бердска.