Суд и прокурор Бердска запретили кромсать землю Бердского санатория, заявила власть на публичных слушаниях 4 июня 2021

Публичные слушания по вопросу межевания территории бердского санатория не состоялись.
Напомним, что слушания должны были пройти сегодня, 4 июня в в здании администрации на ул. Горького, 9. Ключевой вопрос - выделение участка земли из территории санатория «Бердский», но как сообщили сотрудники администрации, предложения и замечания жителей по этому поводу 4 июня услышаны не будут.
- Сегодня публичные слушания не состоятся. Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории расположенной в кадастровом квартале 54:32:010731 в районе санатория "Бердский" с целью образования земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010731:50 и 54:32:010731:16 земель находящихся в государственной и муниципальной собственности с проектом межевания в его составе, отменены постановлением главы города Бердска от 3 июня 2021 года на основании определения Бердского городского суда Новосибирской области по административному делу №2а -1176/2021 от 2 июня, а также по предостережению прокураты города Бердска Новосибирской области от 18 мая 2021 года "О недопустимости совершения Федерального законодательства". Рассмотрение вопроса по проекту планировки в составе межевания сегодня не рассматривается,- рассказали в мэрии.
Как выяснилось, рассмотрение публичных слушаний приостановлено до момента рассмотрения административного дела. О дате назначения суда и причины установления претензии "Курьер. Среда. Бердск" рассказала помощник председателя суда Наталья Сафронова.
- Повестка к администрации города Бердска "О признании незаконного установления подготовки проекта планировки территории расположенной в кадастровом квартале в районе санатория в Бердске". Определением Бердского городского суда от 2 июня 2021 года проведение публичных слушаний назначенное на 4 июня 2021 года по вопросу утверждения проекта планировки приостановлено,- прокомментировала Наталья Евгеньевна.
Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня. Решение суда будет сообщено дополнительно.