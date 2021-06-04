Суд и прокурор Бердска запретили кромсать землю Бердского санатория, заявила власть на публичных слушаниях 4 июня 2021
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Суд и прокурор Бердска запретили кромсать землю Бердского санатория, заявила власть на публичных слушаниях 4 июня 2021

5:10:506/4/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Глава администрации уже подписал соответствующее постановление. Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня.

Присутствующие собрались зря

Публичные слушания по вопросу межевания территории бердского санатория не состоялись.

Напомним, что слушания должны были пройти сегодня, 4 июня в в здании администрации на ул. Горького, 9. Ключевой вопрос - выделение участка земли из территории санатория «Бердский», но как сообщили сотрудники администрации, предложения и замечания жителей по этому поводу 4 июня услышаны не будут.

- Сегодня публичные слушания не состоятся. Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории расположенной в кадастровом квартале 54:32:010731 в районе санатория "Бердский" с целью образования земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010731:50 и 54:32:010731:16 земель находящихся в государственной и муниципальной собственности с проектом межевания в его составе, отменены постановлением главы города Бердска от 3 июня 2021 года на основании определения Бердского городского суда Новосибирской области по административному делу №2а -1176/2021 от 2 июня, а также по предостережению прокураты города Бердска Новосибирской области от 18 мая 2021 года "О недопустимости совершения Федерального законодательства". Рассмотрение вопроса по проекту планировки в составе межевания сегодня не рассматривается,- рассказали в мэрии.

Как выяснилось, рассмотрение публичных слушаний приостановлено до момента рассмотрения административного дела. О дате назначения суда и причины установления претензии "Курьер. Среда. Бердск" рассказала помощник председателя суда Наталья Сафронова.

- Повестка к администрации города Бердска "О признании незаконного установления подготовки проекта планировки территории расположенной в кадастровом квартале в районе санатория в Бердске". Определением Бердского городского суда от 2 июня 2021 года проведение публичных слушаний назначенное на 4 июня 2021 года по вопросу утверждения проекта планировки приостановлено,- прокомментировала Наталья Евгеньевна.

Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня. Решение суда будет сообщено дополнительно.

Чертеж проекта межевания территории

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