В МВД опровергли угрозы семье инспектора ДПС, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву во время задержания
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В МВД опровергли угрозы семье инспектора ДПС, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву во время задержания

4:02:386/4/2021Фото: Страница Векила Абдуллаева
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В действительности, каких-либо угроз в её адрес и её родственников, не поступало, сообщили в Главке.

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Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сделала новое заявление по инциденту, связанному со случайным убийством 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково. Там инспектор ДПС случайно спустил курок пистолета и выстрелил в голову парню.

- В ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы поступивших угрозах в адрес семьи сотрудника ГИБДД Новосибирской области. Информируем, что указанная информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката, с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности, каких-либо угроз в её адрес и её родственников, не поступало. Призываем представителей СМИ и блогосферы не спекулировать на указанной ситуации, а с целью объективной подачи материалов обращаться за комментариями в соответствующие ведомства, - сообщают в Главке.

Напомним, супруга инспектора ДПС даже записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

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