Фото: Отремонтируйте тротуар вдоль ул. Рогачева. Ходить невозможно!
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Фото: Отремонтируйте тротуар вдоль ул. Рогачева. Ходить невозможно!

4:09:366/4/2021
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Ведь можно пока идет ремонт, сделать ямочный ремонт тротуарного покрытия! Сделайте дело. А бабули и дедули идут и обходят все эти дыры, с таким трудом добираются до магазина.

Дорога убита

В рубрику "Сообщи свои новости" написала
Мы жители МИКРОРАЙОНа дом 4. Хотим оповестить нашу администрацию города, чтоб она обратила внимание на улицу Рогачева ( которую в настоящий момент ремонтируют) , а конкретно на тротуар вдоль дороги. По данному тротуару мы ежедневно ходим на работу, в магазины и т.д. самое главное, нашим детям совершенно негде ездить на велосипеде/самокате/роликах. Мало того, что дворы запущены у нас, дыра на дыре, что во дворе деткам тоже негде погулять, покататься.

Тротуар от Боровой до Продсиба, находится просто в ужасном состоянии!!! Особенно невозможно по нему ходить после дождя. Сейчас идет ремонт ул.Рогачева, неужели нельзя залатать хотя бы эти дыры, огромные дыры на тротуарах?! Ведь можно пока идет ремонт, сделать ямочный ремонт тротуарного покрытия! Сделайте дело. А бабули и дедули идут и обходят все эти дыры, с таким трудом добираются до магазина. Просим обратить внимание! Думаю, что жители МИКРОРАЙОНа меня поддержат.

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