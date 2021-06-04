Андрей Травников: Новосибирская область увеличит темп и объём строительства школ по модели ГЧП
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Андрей Травников: Новосибирская область увеличит темп и объём строительства школ по модели ГЧП

4:44:436/4/2021Фото: nso.ru
0

Губернатор Новосибирской области принимает участие в сессии Петербургского экономического форума «Большая перемена: инвестируем в будущее», посвящённой развитию сферы образования в России.

Андрей Травников: Новосибирская область увеличит темп и объём строительства школ по модели ГЧП

Также спикерами сессии стали: Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В преддверии сессии состоялась встреча Губернатора Андрея Травникова с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

Министр отметил, что участники встречи детально, подробно обсудили реализацию национального проекта «Образование». «Новосибирская область находится в «зелёной зоне», нацпроект в регионе реализуется в срок. Мы обсудили вопрос строительства школ – Новосибирская область подала заявку на строительство таких объектов по новой программе государственно-частного партнёрства. По концессии будет построено шесть школ, и, таким образом, будет закрыта потребность в местах. Новосибирская область развивается очень динамично, мы будем поддерживать регион и использовать его опыт в других субъектах РФ», – добавил Сергей Кравцов.

Новосибирская область активно включилась в реализацию нового проекта, этот вопрос находится под контролем регионального Правительства. Конкурсной комиссией Министерства просвещения РФ поддержана заявка Новосибирской области на строительство 6 школ с использованием ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Общая проектная мощность этих школ – более 5 775 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Андрей Травников пояснил: встреча с Министром – это сверка часов по исполнению задач, которые стоят перед системой образования Новосибирской области, в первую очередь, в части реализации национального проекта «Образование». «Это и подготовка педагогических кадров, и повышение качества обучения, и устранение дефицита мест в школах. Мы используем все возможности, принимаем участие во всех программах для того, чтобы строить школы. Мы участвуем в первом этапе нового проекта и увеличим строительство школ по концессионной ГЧП-модели. Заявили шесть школ – и все шесть объектов прошли предварительный отбор. Сейчас стартует этап активной реализации строительства, со стороны министерства Просвещения России нами получена поддержка. Запускается конкурс на второй и третий этапы программы, на 2022-2024 годы, мы будем готовить материалы на эти этапы».Г

У Новосибирской области есть потребность в строительстве ещё как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тысяч мест до конца 2024 года.

В 2021 году в России стартовала новая масштабная программа строительства школ. До 2024 года при поддержке ВЭБ.РФ будет создано не менее 1300 современных школ на 1 миллион мест. Это не просто инфраструктурный проект: создание современной образовательной среды приводит к росту образовательных результатов учеников на 16%, а значит – к повышению качества человеческого капитала.

Андрей Травников напомнил, что в 2019-2020 годах на рабочей группе Госсовета России по направлению «Образование и наука», которую он возглавлял, неоднократно обсуждали вопросы создания дополнительных мест для школьников.

Несмотря на ежегодное увеличение числа школ-новостроек, нехватка школьных мест по-прежнему остаётся проблемой. Ресурсов, запланированных в нацпроекте на создание школьных мест, было недостаточно для её полного решения. Более 8 тысяч российских школ работают в две смены, и по прогнозам, через 4 года школьников будет на 2,5 млн больше. Проблема особенно остра для быстрорастущих по численности населения регионов и муниципалитетов.

Это актуально и для Новосибирской области: до пандемии ежегодный миграционный прирост в нашем регионе составлял около 10 тысяч жителей. Кроме того, сегодня удельный вес городских жителей в Новосибирской области – 79,3% (это на 5% выше, чем в целом по России и в Сибирском федеральном округе).

За последние три года, с учётом роста рождаемости в предыдущий период, более чем на 10% (на 31718 человек) выросло число учеников новосибирских школ. Всего в текущем учебном году обучалось 345167 человек. К 2025 году ожидается новое 10-процентное увеличение численности детей школьного возраста – до 376 тысяч человек.

За три года в регионе введено в эксплуатацию 16 школ проектной мощностью 12 418 мест, дополнительно за счёт перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ создано 3 521 место. Но темпы строительства и реконструкции не успевают за потребностями в школьных местах.

Предложение рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука» по увеличению темпов строительства школ за счёт применения механизмов государственно-частного партнёрства было поддержано Президентом России Владимиром Путиным и отражено в перечне поручений Президента РФ по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 28.09.2020. В государственную программу «Развитие образования» были внесены необходимые изменения.

Сегодня дан старт реализации новой программы по строительству школ, которая позволит создать в стране свыше 647 тысяч современных школьных мест. Кроме того, применение механизма ГЧП позволит ускорить решение важной социальной задачи в ближайшие четыре года и растянуть финансовые обязательства регионов более чем на 15 лет.

Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях в рамках ГЧП требует создания новой модели управления строительными процессами, имущественным комплексом, а также качественного иного уровня межведомственного взаимодействия.

Отметим, что сегодня же в рамках XXIV Петербургского экономического форума Губернатор Андрей Травников примет участие в пленарном заседании, которое пройдёт при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Потехи Урганта над искупавшемся в Черном море Лукашенко
Союзник России поставил оружие Украине: РФ сразу отреагировала
Все-таки заговорил: какие детали раскрыл Протасевич
Группа крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Суд вынес вердикт по делу ПФР против Максима Галкина
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Союзник России поставил оружие Украине и сразу же оправдался
Эта находка может изменить все планы на колонизацию Марса
школагубернаторзастройщик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новый налог придумали для россиян
    4:30:38 6/4/2021
    Новый налог придумали для россиян
    17 июня Троица умерших-2021: что это за праздник, традиции, категорические запреты
    4:20:24 6/4/2021
    17 июня Троица умерших-2021: что это за праздник, традиции, категорические запреты
    В МВД опровергли угрозы семье инспектора ДПС, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву во время задержания
    4:02:38 6/4/2021
    В МВД опровергли угрозы семье инспектора ДПС, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву во время задержания
    В Сербии на военном заводе произошел взрыв. Он попал на видео
    3:58:26 6/4/2021
    В Сербии на военном заводе произошел взрыв. Он попал на видео
    БердскАктивистка Бердска Наталья Слесарева попросила мэра Шестернина назначить ее директором приюта для животных "Надежда"
    3:51:44 6/4/2021
    Активистка Бердска Наталья Слесарева попросила мэра Шестернина назначить ее директором приюта для животных "Надежда"
    Один из сыновей Карима Бабаева прямо из СИЗО обратился к Путину
    3:45:39 6/4/2021
    Один из сыновей Карима Бабаева прямо из СИЗО обратился к Путину
    Депутата Заксобрания Морозова оставили на свободе по делу о мошенничестве на 15 млн рублей
    3:39:10 6/4/2021
    Депутата Заксобрания Морозова оставили на свободе по делу о мошенничестве на 15 млн рублей
    В России 31 декабря может стать выходным днем
    3:34:10 6/4/2021
    В России 31 декабря может стать выходным днем
    Подросток изнасиловал 9-летнюю девочку в заброшке и спрятал тело в сундук
    3:28:12 6/4/2021
    Подросток изнасиловал 9-летнюю девочку в заброшке и спрятал тело в сундук
    Принесет ли солнечное затмение магнитные бури с 8 по 15 июня 2021: точные даты геоударов
    3:20:52 6/4/2021
    Принесет ли солнечное затмение магнитные бури с 8 по 15 июня 2021: точные даты геоударов