Андрей Травников: Новосибирская область увеличит темп и объём строительства школ по модели ГЧП

Также спикерами сессии стали: Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
В преддверии сессии состоялась встреча Губернатора Андрея Травникова с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.
Министр отметил, что участники встречи детально, подробно обсудили реализацию национального проекта «Образование». «Новосибирская область находится в «зелёной зоне», нацпроект в регионе реализуется в срок. Мы обсудили вопрос строительства школ – Новосибирская область подала заявку на строительство таких объектов по новой программе государственно-частного партнёрства. По концессии будет построено шесть школ, и, таким образом, будет закрыта потребность в местах. Новосибирская область развивается очень динамично, мы будем поддерживать регион и использовать его опыт в других субъектах РФ», – добавил Сергей Кравцов.
Новосибирская область активно включилась в реализацию нового проекта, этот вопрос находится под контролем регионального Правительства. Конкурсной комиссией Министерства просвещения РФ поддержана заявка Новосибирской области на строительство 6 школ с использованием ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Общая проектная мощность этих школ – более 5 775 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Андрей Травников пояснил: встреча с Министром – это сверка часов по исполнению задач, которые стоят перед системой образования Новосибирской области, в первую очередь, в части реализации национального проекта «Образование». «Это и подготовка педагогических кадров, и повышение качества обучения, и устранение дефицита мест в школах. Мы используем все возможности, принимаем участие во всех программах для того, чтобы строить школы. Мы участвуем в первом этапе нового проекта и увеличим строительство школ по концессионной ГЧП-модели. Заявили шесть школ – и все шесть объектов прошли предварительный отбор. Сейчас стартует этап активной реализации строительства, со стороны министерства Просвещения России нами получена поддержка. Запускается конкурс на второй и третий этапы программы, на 2022-2024 годы, мы будем готовить материалы на эти этапы».Г
У Новосибирской области есть потребность в строительстве ещё как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тысяч мест до конца 2024 года.
В 2021 году в России стартовала новая масштабная программа строительства школ. До 2024 года при поддержке ВЭБ.РФ будет создано не менее 1300 современных школ на 1 миллион мест. Это не просто инфраструктурный проект: создание современной образовательной среды приводит к росту образовательных результатов учеников на 16%, а значит – к повышению качества человеческого капитала.
Андрей Травников напомнил, что в 2019-2020 годах на рабочей группе Госсовета России по направлению «Образование и наука», которую он возглавлял, неоднократно обсуждали вопросы создания дополнительных мест для школьников.
Несмотря на ежегодное увеличение числа школ-новостроек, нехватка школьных мест по-прежнему остаётся проблемой. Ресурсов, запланированных в нацпроекте на создание школьных мест, было недостаточно для её полного решения. Более 8 тысяч российских школ работают в две смены, и по прогнозам, через 4 года школьников будет на 2,5 млн больше. Проблема особенно остра для быстрорастущих по численности населения регионов и муниципалитетов.
Это актуально и для Новосибирской области: до пандемии ежегодный миграционный прирост в нашем регионе составлял около 10 тысяч жителей. Кроме того, сегодня удельный вес городских жителей в Новосибирской области – 79,3% (это на 5% выше, чем в целом по России и в Сибирском федеральном округе).
За последние три года, с учётом роста рождаемости в предыдущий период, более чем на 10% (на 31718 человек) выросло число учеников новосибирских школ. Всего в текущем учебном году обучалось 345167 человек. К 2025 году ожидается новое 10-процентное увеличение численности детей школьного возраста – до 376 тысяч человек.
За три года в регионе введено в эксплуатацию 16 школ проектной мощностью 12 418 мест, дополнительно за счёт перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ создано 3 521 место. Но темпы строительства и реконструкции не успевают за потребностями в школьных местах.
Предложение рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука» по увеличению темпов строительства школ за счёт применения механизмов государственно-частного партнёрства было поддержано Президентом России Владимиром Путиным и отражено в перечне поручений Президента РФ по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 28.09.2020. В государственную программу «Развитие образования» были внесены необходимые изменения.
Сегодня дан старт реализации новой программы по строительству школ, которая позволит создать в стране свыше 647 тысяч современных школьных мест. Кроме того, применение механизма ГЧП позволит ускорить решение важной социальной задачи в ближайшие четыре года и растянуть финансовые обязательства регионов более чем на 15 лет.
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях в рамках ГЧП требует создания новой модели управления строительными процессами, имущественным комплексом, а также качественного иного уровня межведомственного взаимодействия.
Отметим, что сегодня же в рамках XXIV Петербургского экономического форума Губернатор Андрей Травников примет участие в пленарном заседании, которое пройдёт при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области