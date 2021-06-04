Путин подписал закон о запрете в выборах причастным к экстремизму

Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, не позволяющий гражданам страны избираться на выборах любого уровня, если ранее была доказана их причастность к экстремистским организациям. Документ был опубликован на портале правовой информации.
Руководителям и учредителям организаций, признанных экстремистскими или террористическими, запретили выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение пяти лет с момента вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций, если они были на данных должностях в течение трех последних лет. Рядовым сотрудникам запретили претендовать на участие в выборах сроком на три года.
Для того, чтобы суд принял решение о причастности к данным организациям, необходимо доказать, что человек писал заявление в поддержку организации или проводимых ею мероприятий, перечислял деньги, оказывал помощь организации такую как: консультативную, имущественную, организационно- методическую.
Закон не распространяется на выборы, назначенные до его вступления в силу. Те, кто оказывал организациям, признанным экстремистскими, помощь, но не знал, какую деятельность она ведет, не будут отстранены от выдвижения на выборы. В силу закон вступает с 5 июня.