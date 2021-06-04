Почему юбка так называется и другие интересные факты о самой популярной женской одежде
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04.06
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Почему юбка так называется и другие интересные факты о самой популярной женской одежде

4:50:006/4/2021Фото: lh5.googleusercontent.com
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Однажды древние люди поняли, что им нужно чем-то прикрыть свою наготу, и стали повязывать вокруг бедер шкуры животных или пальмовые листья.

Набедренные повязки первобытных людей по праву считаются прототипом современной юбки, но тогда их носили гомо сапиенсы обоих полов.


Если не считать шотландский килт и еще несколько стран, где мужчины носят подобную одежду, сегодня она царит исключительно в женских гардеробах. Юбки в интернет-магазине остаются самой покупаемой одеждой, и если вы планируете посмотреть, что появилось новенького в продаже, узнайте прежде несколько любопытных фактах об этой чудесной вещи.


«Страж целомудрия»


Слово «юбка» арабского происхождения. Но в прежние времена оно звучало как «джубба» и означало мужской предмет гардероба, прикрывающий срам.


Жуана Португальская, королева Кастилии, правившая в 15 веке, была знаменита своими экстравагантными нарядами, провокационным поведением и незаконнорожденными детьми. Ей история приписывает изобретение широкой нижней юбки вердугадо, с вшитыми в подол металлическими обручами. Такой фасон скрывал беременность королевы, а еще от него произошел многовековой тренд на кринолины.



Позже французы переделали вердугадо в vertugadin, что переводится как «страж целомудрия». Ирония в том, что юбка, скрывающая беременность, делала женщину похожей на неприступную крепость.


Турнюр под юбкой



Чтобы выглядеть стройными и изящными, современные женщины занимаются фитнесом и носят коротенькие мини. В конце 19 века дамы спортом не занимались, да и юбки были только длинными и однотипными.


Для придания силуэту пышности форм под эту одежду сзади подкладывали объемную подушечку — турнюр, которая получила свое название от французского слова «осанка». Тренд продержался недолго, но Ким Кардашьян его бы точно оценила.

За мини-юбку — орден Британской империи


Британский дизайнер модной одежды Мэри Куант получила рыцарский орден в 1966 году. Ее главной заслугой перед отечеством стала знаменитая коллекция мини-юбок, представленная 4 годами ранее. Восторгу женщин не было границ, мини-юбку признали и увековечили на модном Олимпе вместе с именем своей создательницы, которой, кстати, уже 87 лет.


Возраст мини не помеха


Сегодня в тренде миди и макси, но женщины все равно с удовольствием носят мини, причем независимо от возраста и красоты своих ног.


Самая знаменитая и возрастная фанатка короткой юбки — супруга Эммануэля Макрона Бриджит, которая без стеснения щеголяет в мини-юбочках в свои 67 лет.


Другая женщина в элегантном возрасте, не скрывающая пристрастия к «юбчонкам», — знаменитая «Красотка», 53-летняя Джулия Робертс.


«Прозрачная» японская юбка

Европейская женская одежда во многом отличается от японской, и мода страны Восходящего солнца для нас немного странная.


Одним из ее шокирующих трендов стала якобы прозрачная юбка, откровенно демонстрирующая белье и упругие ягодицы. В действительности молодые японки никак не нарушают моральные принципы, надевая столь вызывающую вещь. Прозрачность — всего лишь очень реалистичный принт.


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