Почему юбка так называется и другие интересные факты о самой популярной женской одежде

Набедренные повязки первобытных людей по праву считаются прототипом современной юбки, но тогда их носили гомо сапиенсы обоих полов.
Если не считать шотландский килт и еще несколько стран, где мужчины носят подобную одежду, сегодня она царит исключительно в женских гардеробах. Юбки в интернет-магазине остаются самой покупаемой одеждой, и если вы планируете посмотреть, что появилось новенького в продаже, узнайте прежде несколько любопытных фактах об этой чудесной вещи.
«Страж целомудрия»
Слово «юбка» арабского происхождения. Но в прежние времена оно звучало как «джубба» и означало мужской предмет гардероба, прикрывающий срам.
Жуана Португальская, королева Кастилии, правившая в 15 веке, была знаменита своими экстравагантными нарядами, провокационным поведением и незаконнорожденными детьми. Ей история приписывает изобретение широкой нижней юбки вердугадо, с вшитыми в подол металлическими обручами. Такой фасон скрывал беременность королевы, а еще от него произошел многовековой тренд на кринолины.
Позже французы переделали вердугадо в vertugadin, что переводится как «страж целомудрия». Ирония в том, что юбка, скрывающая беременность, делала женщину похожей на неприступную крепость.
Турнюр под юбкой
Чтобы выглядеть стройными и изящными, современные женщины занимаются фитнесом и носят коротенькие мини. В конце 19 века дамы спортом не занимались, да и юбки были только длинными и однотипными.
Для придания силуэту пышности форм под эту одежду сзади подкладывали объемную подушечку — турнюр, которая получила свое название от французского слова «осанка». Тренд продержался недолго, но Ким Кардашьян его бы точно оценила.
За мини-юбку — орден Британской империи
Британский дизайнер модной одежды Мэри Куант получила рыцарский орден в 1966 году. Ее главной заслугой перед отечеством стала знаменитая коллекция мини-юбок, представленная 4 годами ранее. Восторгу женщин не было границ, мини-юбку признали и увековечили на модном Олимпе вместе с именем своей создательницы, которой, кстати, уже 87 лет.
Возраст мини не помеха
Сегодня в тренде миди и макси, но женщины все равно с удовольствием носят мини, причем независимо от возраста и красоты своих ног.
Самая знаменитая и возрастная фанатка короткой юбки — супруга Эммануэля Макрона Бриджит, которая без стеснения щеголяет в мини-юбочках в свои 67 лет.
Другая женщина в элегантном возрасте, не скрывающая пристрастия к «юбчонкам», — знаменитая «Красотка», 53-летняя Джулия Робертс.
«Прозрачная» японская юбка
Европейская женская одежда во многом отличается от японской, и мода страны Восходящего солнца для нас немного странная.
Одним из ее шокирующих трендов стала якобы прозрачная юбка, откровенно демонстрирующая белье и упругие ягодицы. В действительности молодые японки никак не нарушают моральные принципы, надевая столь вызывающую вещь. Прозрачность — всего лишь очень реалистичный принт.