Преимущества Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro имеет последнюю версию операционной системы с iOS 14.1, он предлагает Apple А14 Бионика (5 нм), он предлагает мощный процессор, он шестиядерный (2 × 3.1 ГГц огненный шторм + 4 × 1,8 ГГц бурь), то есть яблока графический процессор (4-ядра видеокарта), и она представляет собой отличную производительность без каких-либо задержек, он предлагает отличное и современное программное обеспечение.
Айфон 12 Про дает высокую плотность пикселей, он имеет высокое разрешение, что делает дисплей очень четким и ярким, он имеет устойчивое к царапинам керамическое стекло, олеофобное покрытие для защиты экрана, он имеет Dolby Vision, он имеет широкий цвет гамма, он представляет собой истинный тон, выглядит потрясающе и ярко.
Apple iPhone 12 Pro имеет IP68 защиту от пыли и проницаемости воды (до 6 месяцев в течение 30 минут), он предлагает Apple, платить (виза, MasterCard, AmEx сертифицированные), в его состав входит лоudspeaker, со стерео динамиками, она имеет беспроводную локальную сеть , такие как беспроводной доступ в интернет, двухдиапазонный, точка доступа, он имеет функцию Bluetooth 5.0, поддержка A2DP, ЛЕ, она представлена системой GPS, с A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS В, а также содержит технологию NFC для передачи данных.
Apple iPhone 12 Pro имеет USB, USB 2.0, он предлагает сенсоры, например, лицо ID, акселерометр, гироскоп, компас и барометр, он поддерживает Сири естественного языка команд и диктовки, он предлагает вспышкой, которая позволяет снимать превосходные фотографии в условиях низкой освещенности, и это занимает превосходные фотографии с высоким качеством.
Apple iPhone 12 Pro имеет литий-ионный 2815 мАч, несъемный (10,9 ч) аккумулятор, который длится долгое время, он имеет быструю зарядку на 20 Вт, 50% в 30 мин (по паспорту), он имеет USB-порт, мощность доставки 2, 0, она предлагает Ци быстрая беспроводная зарядка 15 Вт, ожидания-до 17 ч (мультимедиа), и воспроизведение музыки составляет до 65 сек.
Apple iPhone 12 Pro привлекателен и моден, у него есть хороший процессор, который даст вам достойные приложения и игровая производительность, он имеет высокое качество сборки, Он содержит высококачественный процессор и графический процессор.
Apple iPhone 12 Pro имеет превосходные камеры с большим количеством функций, это может занять потрясающие изображения без потери деталей, изображений, видео и текст выглядят резкие и четкие, это большие батареи, она представляет собой отпечатков пальцев для лучшей защиты телефона, это дает вам возможности подключения, такие как беспроводной доступ в интернет, блютуз, GPS навигатор