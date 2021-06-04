Мошенников, обокравших 96-летнего фронтовика, сидевшего с Путины, задержали в Москве

Полицейскими обнаружены и задержаны подозреваемые в мошеннических действиях по отношению к 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Пронину.
"Оперативниками ГУУР МВД России и Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по Юго-Восточному округу столицы и отдела МВД России по району Текстильщики г. Москвы во взаимодействии с коллегами из ФСБ России задержаны подозреваемые в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина", - сообщила 4 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Задержание двух злоумышленников происходило при помощи сил Росгвардии. Координация действий мошенников происходила из-за границы. Во время обысков у задержанных были изъяты банковские карты, средства связи и деньги. По словам сотрудников МВД, пострадавшими от аферистов может быть много людей, в том числе и пенсионеров.
28 мая Василию Пронину позвонил мошенник, представившийся участковым, и под предлогом проведения оперативно-розыскных мероприятий снял с карты 96-летнего участника войны 400 тысяч рублей. После обнаружения обмана, ветеран обратился в полицию.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9 мая 2021 года Василий пронин сидел рядом с президентом Влпдимиром Путиным на параде Победы. Глава государства укрыл фронтовика плащом.