В Новосибирской области будут увеличены темпы вакцинации и усилены проверки масочного режима

Так, усилить контроль за соблюдением масочного режима в развлекательных, досуговых центрах и на культурно-массовых мероприятиях поручил заместитель Губернатора Сергей Сёмка. Массовые проверки соблюдения масочного режима ждут развлекательные центры и концертные площадки. «К сожалению, показатели заболеваемости в настоящее время не снижаются. Соблюдение дистанции и масочного режима вызывает беспокойство прежде всего в развлекательных центрах, в том числе для семейного, детского досуга», – отметил Сергей Сёмка.
В течение недели региональным минпромторгом совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области было проведено 92 рейдовых мероприятия – проверены 84 объекта в 5 торговых центрах и 8 субъектов в лофт-парке «Подземка». Управлением Роспотребнадзора по региону возбуждены 2 административных производства по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении действующих на территории лофт-парка субъектов, по одному из них за выявленные нарушения судом вынесено постановление об административном приостановлении деятельности. Организаторы концертов и культурно-массовых мероприятий проверяются региональным министерством культуры. В течение недели рейды прошли в 9 учреждениях. Под пристальным вниманием – концертные площадки, образовательные учреждения, театры, кино. Проведение проверок продолжается и на объектах транспортной инфраструктуры. В течение недели региональным минтрансом было проведено 78 рейдовых мероприятий в общественном транспорте, к ответственности привлечены более 20 граждан. Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики проведено 68 объектов торговли, 96 предпринимателей проинструктированы по ограничительным мерам, возбуждено 4 административных производства. Силами аварийно-спасательной службы обработано 275 подъездов многоквартирных домов, 5 частных домовладений. Минэкономразвития было проведено 5 рейдовых мероприятий, проверены 11 гостиниц и хостелов Новосибирска. Министерством строительства проведено 5 рейдов на стройплощадках социальных объектов и 1 жилого комплекса. Напомним, что в Новосибирской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня.
В целях профилактики распространения коронавируса на особом контроле областных властей находится организация вакцинации населения против COVID-19. В настоящее время в Новосибирской области действует 100 пунктов вакцинации, сформированы 87 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому. Полный курс завершили более 241 тысячи человек. По итогам совещания под руководством первого вице-губернатора Юрия Петухова главам администраций поручено усилить разъяснительную работу среди руководителей предприятий, организовать работу с управляющими компаниями, ветеранскими организациями и трудовыми коллективами.
Кроме того, министерство здравоохранения Новосибирской области приняло решение для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля частично перепрофилировать ГКБ №12 для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска, а также Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Оба этих медучреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области