Когда сажать баклажаны по лунному календарю в июне 2021 года
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Когда сажать баклажаны по лунному календарю в июне 2021 года

9:20:066/4/2021Фото: pixabay
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Рассада баклажанов категорически не переносит возвратных заморозков и резкого падения температур, поэтому если у вас еще не установила по-настоящему теплая погода - не спешите высаживать ростки.

баклажаны
Баклажаны лучше выращивать рассадой

Баклажаны преимущественно выращивают путем высаживания семян на рассаду, поскольку они очень долго всходят и медленно растут. При посеве семян в грунт можно не дождаться урожая вовсе.

Эта культура является очень теплолюбивой, поскольку пришла к нам из теплых стран.

Для высадки рассады в теплицу или в грунт требуется, чтобы температура на улице или в теплице была не ниже +15 градусов. Чаще всего июнь - это самый благоприятный месяц для высадки этих южных красавцев.

Рассада баклажанов категорически не переносит возвратных заморозков и резкого падения температур, поэтому если у вас еще не установила по-настоящему теплая погода - не спешите высаживать ростки.

Опытные огородники всегда стараются ориентироваться при высадке на лунный календарь и выбирать самые благоприятные дни по нему. Поскольку в нем учитывается и фаза луны и ее прохождение по разным знакам зодиака, среди которых есть и плодородные и неплодородные.

Самыми благоприятными в июне для высадки рассады баклажанов являются дни растущей луны. А именно 2, 3, 4, 7, 8 июня. Крайне неблагоприятными днями будут 10 и 24 июня, потому что в эти будет новолуние и полнолуние.

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