Когда сажать баклажаны по лунному календарю в июне 2021 года

Баклажаны преимущественно выращивают путем высаживания семян на рассаду, поскольку они очень долго всходят и медленно растут. При посеве семян в грунт можно не дождаться урожая вовсе.
Эта культура является очень теплолюбивой, поскольку пришла к нам из теплых стран.
Для высадки рассады в теплицу или в грунт требуется, чтобы температура на улице или в теплице была не ниже +15 градусов. Чаще всего июнь - это самый благоприятный месяц для высадки этих южных красавцев.
Рассада баклажанов категорически не переносит возвратных заморозков и резкого падения температур, поэтому если у вас еще не установила по-настоящему теплая погода - не спешите высаживать ростки.
Опытные огородники всегда стараются ориентироваться при высадке на лунный календарь и выбирать самые благоприятные дни по нему. Поскольку в нем учитывается и фаза луны и ее прохождение по разным знакам зодиака, среди которых есть и плодородные и неплодородные.
Самыми благоприятными в июне для высадки рассады баклажанов являются дни растущей луны. А именно 2, 3, 4, 7, 8 июня. Крайне неблагоприятными днями будут 10 и 24 июня, потому что в эти будет новолуние и полнолуние.