Половину цены путевки вернут за отдых детей в 27 лагерях Новосибирской области. В Бердске их два, но мест давно нет

На заседании правительства Новосибирской области 4 июня обсуждался вопрос доступности летнего отдыха для детей. Стало известно о том, что 27 лагерей региона присоединились к программе кешбэка.
Приобрести путевку, за которую вернется часть потраченных денег можно как через туроператора, так и самостоятельно. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", только два лагеря, расположенные на территории Бердска попали в программу кешбэка. Это муниципальный лагерь им. В. Дубинина и "Юбилейный". Но путевки в них расхватали еще в марте. И не факт, что родители рассчитывались "правильной" картой.
25 мая 2021 года был дан старт возврату потраченных средств на детский отдых. Президент России Владимир Путин дал поручение регионам обеспечить возврат стоимости туров до 50% не только после вступления программы в работу, но и на путевки, приобретенные ранее — с 1 января 2021 года.
На детские путевки идет частичный возврат потраченных денег — до 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Для того, чтобы кешбэк пришел, необходимо оплачивать путевку картой «Мир».