Лунный календарь зачатия на июнь 2021
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Лунный календарь зачатия на июнь 2021

10:20:546/4/2021Фото: Pixabay
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Такие наблюдения астрономы вели еще с древних времен, подмечая влияние фазы луны и ее расположение в определенном знаке зодиака на течение беременности и роды у женщин.

ребенок
Зачатие в благоприятный день обеспечит более легкую беременность

Поскольку всем давно известно, что луна оказывает свое энергетическое влияние на все процессы, происходящие в нашем организме, то не стоит сомневаться и в том, что есть определённые благоприятные и неблагоприятные дни для планирования беременности и зачатия малыша.

Зачатие в самые благоприятные дни повышает вероятность зачатия, а также может обеспечить женщине более благоприятное течение беременности и родов.

Такие наблюдения астрономы вели еще с древних времен, подмечая влияние фазы луны и ее расположение в определенном знаке зодиака на течение беременности и роды у женщин.

Благоприятные дни


  • 23 июня (14 -й лунный день)
  • 24 июня (15 -й лунный день)
  • 25 июня (16 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 3 июня (24 -й лунный день)
  • 13 июня (4 -й лунный день)
  • 16 июня (7 -й лунный день)
  • 18 июня (9 -й лунный день)
  • 20 июня (11 -й лунный день)
  • 21 июня (12 -й лунный день)
  • 22 июня (13 -й лунный день)
  • 26 июня (17 -й лунный день)
  • 27 июня (18 -й лунный день)
  • 28 июня (19 -й лунный день)
  • 29 июня (20 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 1 июня (22 -й лунный день)
  • 2 июня (23 -й лунный день)
  • 4 июня (25 -й лунный день)
  • 5 июня (26 -й лунный день)
  • 6 июня (27 -й лунный день)
  • 7 июня (28 -й лунный день)
  • 12 июня (3 -й лунный день)
  • 14 июня (5 -й лунный день)
  • 15 июня (6 -й лунный день)
  • 17 июня (8 -й лунный день)
  • 30 июня (21 -й лунный день)

Плохие дни


  • 8 июня (29 -й лунный день)
  • 9 июня (30 -й лунный день)
  • 10 июня (1 -й лунный день)
  • 11 июня (2 -й лунный день)

Самые плохие


  • 19 июня (10 -й лунный день)

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