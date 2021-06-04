Лунный календарь зачатия на июнь 2021

Поскольку всем давно известно, что луна оказывает свое энергетическое влияние на все процессы, происходящие в нашем организме, то не стоит сомневаться и в том, что есть определённые благоприятные и неблагоприятные дни для планирования беременности и зачатия малыша.
Зачатие в самые благоприятные дни повышает вероятность зачатия, а также может обеспечить женщине более благоприятное течение беременности и родов.
Такие наблюдения астрономы вели еще с древних времен, подмечая влияние фазы луны и ее расположение в определенном знаке зодиака на течение беременности и роды у женщин.
Благоприятные дни
- 23 июня (14 -й лунный день)
- 24 июня (15 -й лунный день)
- 25 июня (16 -й лунный день)
Хорошие дни
- 3 июня (24 -й лунный день)
- 13 июня (4 -й лунный день)
- 16 июня (7 -й лунный день)
- 18 июня (9 -й лунный день)
- 20 июня (11 -й лунный день)
- 21 июня (12 -й лунный день)
- 22 июня (13 -й лунный день)
- 26 июня (17 -й лунный день)
- 27 июня (18 -й лунный день)
- 28 июня (19 -й лунный день)
- 29 июня (20 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 1 июня (22 -й лунный день)
- 2 июня (23 -й лунный день)
- 4 июня (25 -й лунный день)
- 5 июня (26 -й лунный день)
- 6 июня (27 -й лунный день)
- 7 июня (28 -й лунный день)
- 12 июня (3 -й лунный день)
- 14 июня (5 -й лунный день)
- 15 июня (6 -й лунный день)
- 17 июня (8 -й лунный день)
- 30 июня (21 -й лунный день)
Плохие дни
- 8 июня (29 -й лунный день)
- 9 июня (30 -й лунный день)
- 10 июня (1 -й лунный день)
- 11 июня (2 -й лунный день)
Самые плохие
- 19 июня (10 -й лунный день)